速霸陸「大改款Outback」測試首曝！轉型休旅車、將有油電動力

▲現行款速霸陸Outback在推出最終特仕後也將迎來改款，同時原本跨界旅行車的設定也更朝向休旅車。（圖／翻攝自Subaru）



記者林鼎智／綜合報導

在推出30周年最終紀念版後（報導請點此），速霸陸（Subaru）Outback也即將迎來第7代改款車型，這款新車近日也首度被捕捉到測試身影，不僅從跨界旅行車更偏向SUV休旅、還有望提供油電動力，最快明年就會亮相。

速霸陸Outback在美國可是最受歡迎的車款之一，隨著大改款契機，原廠也讓Outback更向SUV靠攏，在車型上與自家Forester、Ascent更相近。測試照中也能看到新Outback採分離式頭燈設計，並具有上下矩形格柵、方形塑料輪拱、車頂行李架，車尾也更方正、不像現行款平滑，但也換來休旅車的後行李廂高度。

▲大改款Outback具有更高的後行李廂空間，預料也會提供油電動力，讓這款暢銷休旅增添競爭力。（圖／翻攝自Carscoops）



動力上，新一代Outback除了將有保留現行款2.4升汽油渦輪引擎（260匹）、2.5升自然進氣引擎（182匹）外，也有望提供Crosstrek的油電動力系統，以2.5升水平對臥引擎、雙電動馬達、小容量電池組成，將提供更好的油耗表現。新一代Outback預計在明年亮相、並以2026年式車型販售。