ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

速霸陸「大改款Outback」測試首曝！轉型休旅車、將有油電動力

▲outback。（圖／翻攝自Subaru）

▲現行款速霸陸Outback在推出最終特仕後也將迎來改款，同時原本跨界旅行車的設定也更朝向休旅車。（圖／翻攝自Subaru）

記者林鼎智／綜合報導

在推出30周年最終紀念版後（報導請點此），速霸陸（Subaru）Outback也即將迎來第7代改款車型，這款新車近日也首度被捕捉到測試身影，不僅從跨界旅行車更偏向SUV休旅、還有望提供油電動力，最快明年就會亮相。

速霸陸Outback在美國可是最受歡迎的車款之一，隨著大改款契機，原廠也讓Outback更向SUV靠攏，在車型上與自家Forester、Ascent更相近。測試照中也能看到新Outback採分離式頭燈設計，並具有上下矩形格柵、方形塑料輪拱、車頂行李架，車尾也更方正、不像現行款平滑，但也換來休旅車的後行李廂高度。

▲速霸陸Outback測試。（圖／翻攝自Carscoops）

▲速霸陸Outback測試。（圖／翻攝自Carscoops）

▲速霸陸Outback測試。（圖／翻攝自Carscoops）

▲大改款Outback具有更高的後行李廂空間，預料也會提供油電動力，讓這款暢銷休旅增添競爭力。（圖／翻攝自Carscoops）

動力上，新一代Outback除了將有保留現行款2.4升汽油渦輪引擎（260匹）、2.5升自然進氣引擎（182匹）外，也有望提供Crosstrek的油電動力系統，以2.5升水平對臥引擎、雙電動馬達、小容量電池組成，將提供更好的油耗表現。新一代Outback預計在明年亮相、並以2026年式車型販售。

►79.9萬起！TOYOTA「小改款Corolla Cross」上市　休旅神車繼續賣爆

►10月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車改款戰力暴增」n7險勝特斯拉

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車休旅速霸陸Outback測試大改款跨界旅行車Subaru油電水平對臥4驅

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

推薦閱讀

Suzuki「首款電動休旅」明年登場！與TOYOTA合作、4驅續航500公里

Suzuki「首款電動休旅」明年登場！與TOYOTA合作、4驅續航500公里

152.8萬！台灣速霸陸「WRX STI赤焰馭望版」開賣　只有50台

152.8萬！台灣速霸陸「WRX STI赤焰馭望版」開賣　只有50台

「Hyundai新氫燃料休旅」明年量產！取代Nexo、續航破650公里

「Hyundai新氫燃料休旅」明年量產！取代Nexo、續航破650公里

10月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車改款戰力暴增」n7險勝特斯拉

10月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車改款戰力暴增」n7險勝特斯拉

85.5萬起、油電升級沒漲價！台灣「新TOYOTA Altis」官網上架更省油

85.5萬起、油電升級沒漲價！台灣「新TOYOTA Altis」官網上架更省油

速霸陸「大改款Outback」測試首曝！轉型休旅車、將有油電動力

速霸陸「大改款Outback」測試首曝！轉型休旅車、將有油電動力

最新文章

速霸陸「大改款Outback」測試2024-11-05

台灣Nissan Kicks e-Power特仕車開賣！2024-11-05

TOYOTA新雙門跑車將成真2024-11-05

台灣「新年式Mazda CX-60」開賣2024-11-05

「TOYOTA暗示經典小跑車」復活回歸！2024-11-05

TOYOTA「7人座休旅新年式」開賣2024-11-05

「Suzuki電動休旅發表」台灣明年見2024-11-05

經濟部汰舊換電動車收購金上路2024-11-04

Lexus RX休旅車新年式台灣開賣2024-11-04

金馬獎得主將獲超帥頂級奢華電輔車2024-11-04

熱門文章

TOYOTA「7人座休旅新年式」開賣2024-11-05

台灣現代「7人座Custin」新年式接單2024-11-04

「TOYOTA阿法入門款」明年開賣2024-11-04

「Suzuki電動休旅發表」台灣明年見2024-11-05

經濟部汰舊換電動車收購金上路2024-11-04

台灣「新年式Mazda CX-60」開賣2024-11-05

Soremto、Altima新IIHS撞測成績2024-11-04

Lexus RX休旅車新年式台灣開賣2024-11-04

52.6萬！三菱新年式Colt Plus開賣2024-11-04

台灣Nissan Kicks e-Power特仕車開賣！2024-11-05

相關新聞

104.9萬！台灣Nissan Kicks e-Power特仕車開賣　外觀內裝升級不加價

104.9萬！台灣Nissan Kicks e-Power特仕車開賣　外觀內裝升級不加價

TOYOTA新雙門跑車將成真！2.0汽油渦輪先行、電動版雙馬達具500匹

TOYOTA新雙門跑車將成真！2.0汽油渦輪先行、電動版雙馬達具500匹

118.9萬起！台灣「新年式Mazda CX-60」開賣　入門配備更豐富不漲價

118.9萬起！台灣「新年式Mazda CX-60」開賣　入門配備更豐富不漲價

「TOYOTA暗示經典小跑車」回歸比86更親民！搭載全新開發2.0升渦輪

「TOYOTA暗示經典小跑車」回歸比86更親民！搭載全新開發2.0升渦輪

TOYOTA「7人座休旅新年式」推入門款更便宜！折合新台幣135萬

TOYOTA「7人座休旅新年式」推入門款更便宜！折合新台幣135萬

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA「7人座休旅新年式」推入門款更便宜！折合新台幣135萬

TOYOTA「7人座休旅新年式」推入門款更便宜！折合新台幣135萬

132.9萬！台灣現代「7人座MPV Custin」新年式接單　配備升級小漲價

132.9萬！台灣現代「7人座MPV Custin」新年式接單　配備升級小漲價

「TOYOTA阿法入門款百萬有找」明年開賣！還有全新油電將問世

「TOYOTA阿法入門款百萬有找」明年開賣！還有全新油電將問世

「Suzuki首款電動休旅發表」台灣明年見！TOYOTA將推雙生車50萬有找

「Suzuki首款電動休旅發表」台灣明年見！TOYOTA將推雙生車50萬有找

經濟部「汰舊油車換電動車收購金」上路！機車2000汽車最高15000

經濟部「汰舊油車換電動車收購金」上路！機車2000汽車最高15000

118.9萬起！台灣「新年式Mazda CX-60」開賣　入門配備更豐富不漲價

118.9萬起！台灣「新年式Mazda CX-60」開賣　入門配備更豐富不漲價

KIA Sorento、Nissan Altima最新IIHS撞擊測試曝！新制無緣最高分

KIA Sorento、Nissan Altima最新IIHS撞擊測試曝！新制無緣最高分

246萬起！Lexus「RX休旅車新年式」台灣開賣　終於有拖曳功能選配

246萬起！Lexus「RX休旅車新年式」台灣開賣　終於有拖曳功能選配

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366