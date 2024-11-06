ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Skoda「最便宜小休旅」亮相！1.0升渦輪動力、折合新台幣僅30.2萬

▲Skoda Kylaq。（圖／翻攝自Skoda）

▲Skoda於印度推出Kylaq，該車也是品牌最便宜、最小型休旅產品，當地售價自789,000盧比起，折合新台幣僅30.2萬。（圖／翻攝自Skoda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Skoda推出全新小型休旅Kylaq，該車也是繼Kushaq、Slavia房車後第3款由印度開發的新車，是目前Skoda品牌最小的休旅車，當地售價自789,000盧比起，折合新台幣僅30.2萬。

新Kylaq搭載MQB A0-IN平台，車長3,995mm，比Kushaq、Kamiq都還要短，2,566mm軸距則與Fabia相近。外觀同樣具有Skoda新世代Modern Solid設計語彙，具有分離式頭燈，搭配黑色直柵水箱護罩、下氣壩、防刮塑料輪拱、黑色車頂架等，並提供5種車色選擇。

▲Skoda Kylaq。（圖／翻攝自Skoda）

▲Skoda Kylaq。（圖／翻攝自Skoda）

▲Kylaq搭載MQB A0-IN平台，軸距與Fabia相近，配備8吋數位儀表、10.1吋中控螢幕。

座艙方面則採8吋數位儀表、10.1吋中控螢幕佈局，具有無線Apple Carplay／Android Auto、手機無線充電板等，頂規車型則多了6向電調坐椅、恆溫空調、電動天窗等，迎合印度買家喜好，標配6氣囊、光感應頭燈、雨滴感應雨刷。

動力上，則採單一1.0升TSI 3缸汽油渦輪動力，搭配6速手排或自排變速箱，具有115匹馬力／18.1公斤米扭力。新Kylaq將由印度Chakan工廠生產，預計明年初上市，競爭對手包括雪鐵龍C3、現代Venue、TOYOTA Raize等。

▲Skoda Kylaq。（圖／翻攝自Skoda）

▲Kylaq採單一1.0升3缸汽油渦輪動力，具有115匹馬力／18.1公斤米扭力。

►79.9萬起！TOYOTA「小改款Corolla Cross」上市　休旅神車繼續賣爆

►10月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車改款戰力暴增」n7險勝特斯拉

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車休旅SkodaKylaq斯柯達MQB A0印度渦輪3缸小型SUV

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

推薦閱讀

Suzuki「首款電動休旅」明年登場！與TOYOTA合作、4驅續航500公里

Suzuki「首款電動休旅」明年登場！與TOYOTA合作、4驅續航500公里

152.8萬！台灣速霸陸「WRX STI赤焰馭望版」開賣　只有50台

152.8萬！台灣速霸陸「WRX STI赤焰馭望版」開賣　只有50台

「Hyundai新氫燃料休旅」明年量產！取代Nexo、續航破650公里

「Hyundai新氫燃料休旅」明年量產！取代Nexo、續航破650公里

10月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車改款戰力暴增」n7險勝特斯拉

10月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車改款戰力暴增」n7險勝特斯拉

85.5萬起、油電升級沒漲價！台灣「新TOYOTA Altis」官網上架更省油

85.5萬起、油電升級沒漲價！台灣「新TOYOTA Altis」官網上架更省油

米蘭車展／三陽「靈龜黃牌大羊」首度現身！全品牌挑戰年銷百萬台

米蘭車展／三陽「靈龜黃牌大羊」首度現身！全品牌挑戰年銷百萬台

最新文章

三陽「靈龜黃牌大羊」米蘭現身2024-11-06

TOYOTA GR86跑車變傳奇拉力賽車2024-11-06

米蘭車展／Honda推V3電子增壓引擎2024-11-06

Skoda「最便宜小休旅」亮相2024-11-06

Suzuki DR-Z4S／SM越野重機亮相2024-11-06

保時捷「Macan 4電動休旅」試駕2024-11-06

賓士GLE二度小改款測試曝2024-11-06

保時捷Macan電動休旅358萬起上市2024-11-06

Ducati新Panigale V2重機亮相2024-11-06

中華汽車官網釋J Space預告2024-11-06

熱門文章

TOYOTA「7人座休旅新年式」開賣2024-11-05

KIA「小改款Sportage」亮相2024-11-05

「TOYOTA阿法入門款」明年開賣2024-11-04

三菱11月購送車Bose可攜式音響2024-11-05

「Mazda CX-5休旅」特仕車試駕2024-11-02

「TOYOTA Altis新運動款」泰國開賣2024-11-06

「TOYOTA 7人座休旅」泰國推入門款2024-11-06

速霸陸「大改款Outback」測試2024-11-05

保時捷Macan電動休旅358萬起上市2024-11-06

中華汽車官網釋J Space預告2024-11-06

相關新聞

米蘭車展／Suzuki經典越野重機改款亮相！新車架+電控　馬力38匹

米蘭車展／Suzuki經典越野重機改款亮相！新車架+電控　馬力38匹

保時捷「Macan 4電動休旅」試駕！首搭PPE平台、高效電能魅力十足

保時捷「Macan 4電動休旅」試駕！首搭PPE平台、高效電能魅力十足

賓士「GLE豪華休旅」將迎二度小改款！三芒星尾燈上身、測試曝光

賓士「GLE豪華休旅」將迎二度小改款！三芒星尾燈上身、測試曝光

358萬起！保時捷「大改款Macan電動休旅」雙動力、4車型上市

358萬起！保時捷「大改款Macan電動休旅」雙動力、4車型上市

米蘭車展／杜卡迪新Panigale V2重機亮相！歷來最輕　雙出尾排回歸

米蘭車展／杜卡迪新Panigale V2重機亮相！歷來最輕　雙出尾排回歸

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA「7人座休旅新年式」推入門款更便宜！折合新台幣135萬

TOYOTA「7人座休旅新年式」推入門款更便宜！折合新台幣135萬

KIA「小改款Sportage」亮相！換搭8速自排、影音升級配備更滿

KIA「小改款Sportage」亮相！換搭8速自排、影音升級配備更滿

「TOYOTA阿法入門款百萬有找」明年開賣！還有全新油電將問世

「TOYOTA阿法入門款百萬有找」明年開賣！還有全新油電將問世

三菱「國民小車Colt Plus」祭三重優惠　Suzuki Swift雙色版開賣

三菱「國民小車Colt Plus」祭三重優惠　Suzuki Swift雙色版開賣

「Mazda CX-5休旅」特仕車試駕！價格、配備更迷人　渦輪駕馭更有樂趣

「Mazda CX-5休旅」特仕車試駕！價格、配備更迷人　渦輪駕馭更有樂趣

「TOYOTA Altis新運動款」泰國開賣！1.8升油電折合新台幣107萬

「TOYOTA Altis新運動款」泰國開賣！1.8升油電折合新台幣107萬

「TOYOTA熱銷7人座休旅」泰國推入門款！2.4升渦輪折合新台幣117萬

「TOYOTA熱銷7人座休旅」泰國推入門款！2.4升渦輪折合新台幣117萬

速霸陸「大改款Outback」測試首曝！轉型休旅車、將有油電動力

速霸陸「大改款Outback」測試首曝！轉型休旅車、將有油電動力

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366