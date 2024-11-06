Skoda「最便宜小休旅」亮相！1.0升渦輪動力、折合新台幣僅30.2萬

▲Skoda於印度推出Kylaq，該車也是品牌最便宜、最小型休旅產品，當地售價自789,000盧比起，折合新台幣僅30.2萬。（圖／翻攝自Skoda，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Skoda推出全新小型休旅Kylaq，該車也是繼Kushaq、Slavia房車後第3款由印度開發的新車，是目前Skoda品牌最小的休旅車，當地售價自789,000盧比起，折合新台幣僅30.2萬。

新Kylaq搭載MQB A0-IN平台，車長3,995mm，比Kushaq、Kamiq都還要短，2,566mm軸距則與Fabia相近。外觀同樣具有Skoda新世代Modern Solid設計語彙，具有分離式頭燈，搭配黑色直柵水箱護罩、下氣壩、防刮塑料輪拱、黑色車頂架等，並提供5種車色選擇。

▲Kylaq搭載MQB A0-IN平台，軸距與Fabia相近，配備8吋數位儀表、10.1吋中控螢幕。



座艙方面則採8吋數位儀表、10.1吋中控螢幕佈局，具有無線Apple Carplay／Android Auto、手機無線充電板等，頂規車型則多了6向電調坐椅、恆溫空調、電動天窗等，迎合印度買家喜好，標配6氣囊、光感應頭燈、雨滴感應雨刷。

動力上，則採單一1.0升TSI 3缸汽油渦輪動力，搭配6速手排或自排變速箱，具有115匹馬力／18.1公斤米扭力。新Kylaq將由印度Chakan工廠生產，預計明年初上市，競爭對手包括雪鐵龍C3、現代Venue、TOYOTA Raize等。

▲Kylaq採單一1.0升3缸汽油渦輪動力，具有115匹馬力／18.1公斤米扭力。