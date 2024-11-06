358萬起！保時捷「大改款Macan電動休旅」雙動力、4車型上市





▲保時捷全新第2代大改款Macan Electric電動休旅在台上市，售價自358萬起 。（圖／記者林鼎智攝，以下同）



記者林鼎智／台北報導

台灣保時捷今（6）日發表全新第2代Macan Electric電動休旅，該車也是品牌首款電動休旅、並且是台灣首款搭載PPE平台的電動車，共有單馬達後驅、雙馬達4驅等4車型，售價自358萬起。

保時捷Macan電動休旅售價

Macan：3,580,000元起（RWD後驅）

Macan 4：3,730,000元起

Macan 4S ：4,290,000元起

Macan Turbo：5,410,000元起

▲新Macan Electric搭載PPE電動車平台，車格比改款前放大。

新Macan Electric電動休旅車長4,784mm、寬 1,938 mm、高 1,622mm，軸距2,893mm，相較改款前車長、軸距放大，同時車尾兩側皆設有充電孔；車頭保有經典4點式日行燈造型、採後分離式頭燈設計，同時輪圈尺碼自20吋起（最大到22吋），全車具0.25Cd低風阻係數。

▲新Macan電動休旅保有經典4點式日行燈造型、採後分離式頭燈設計，全車風阻係數僅0.25Cd。



座艙採12.6吋曲面數位儀表、10.9吋中控螢幕，另可選配的10.9吋副駕資訊螢幕，首度提供AR擴增實境抬頭顯示器，最大可投影87吋影像。後行李廂空間為540-1,348公升、前行李廂84公升，帶來更實用的置物空間。

▲此次Macan Electric也首度開放後軸轉向系統、按摩座椅等選配內容，座艙配置12.6吋曲面數位儀表、10.9吋中控螢幕。

Macan皆搭載800V架構的PPE平台、電池皆為100kWh（可用容量為96kWh），其中入門Macan RWD採340匹後軸電動馬達，WLTP續航641公里；而雙馬達4驅的Macan 4則具有408匹／66.3公斤米扭力、5.2秒加速破百，續航力613公里。至於Macan 4S車型以上標配PASM主動式懸吊系統，後軸馬達也採600A碳化矽逆變器，最大馬力448匹／83.6公斤米扭力，最猛爆的Macan Turbo則是639匹／115.2公斤米扭力，靜止加速破百僅需3.3秒。

▲入門Macan RWD採340匹後軸電動馬達，WLTP續航641公里，最猛爆的Macan Turbo則是639匹／115.2公斤米扭力，靜止加速破百僅需3.3秒。