ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

358萬起！保時捷「大改款Macan電動休旅」雙動力、4車型上市

▲Macan Electric電動休旅上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲保時捷全新第2代大改款Macan Electric電動休旅在台上市，售價自358萬起 。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／台北報導

台灣保時捷今（6）日發表全新第2代Macan Electric電動休旅，該車也是品牌首款電動休旅、並且是台灣首款搭載PPE平台的電動車，共有單馬達後驅、雙馬達4驅等4車型，售價自358萬起。

保時捷Macan電動休旅售價
Macan：3,580,000元起（RWD後驅）
Macan 4：3,730,000元起
Macan 4S ：4,290,000元起
Macan Turbo：5,410,000元起

▲Macan Electric電動休旅上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲新Macan Electric搭載PPE電動車平台，車格比改款前放大。

新Macan Electric電動休旅車長4,784mm、寬 1,938 mm、高 1,622mm，軸距2,893mm，相較改款前車長、軸距放大，同時車尾兩側皆設有充電孔；車頭保有經典4點式日行燈造型、採後分離式頭燈設計，同時輪圈尺碼自20吋起（最大到22吋），全車具0.25Cd低風阻係數。

▲Macan Electric電動休旅上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲新Macan電動休旅保有經典4點式日行燈造型、採後分離式頭燈設計，全車風阻係數僅0.25Cd。

座艙採12.6吋曲面數位儀表、10.9吋中控螢幕，另可選配的10.9吋副駕資訊螢幕，首度提供AR擴增實境抬頭顯示器，最大可投影87吋影像。後行李廂空間為540-1,348公升、前行李廂84公升，帶來更實用的置物空間。

▲Macan Electric電動休旅上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Macan Electric電動休旅上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Macan Electric電動休旅上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Macan Electric電動休旅上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲此次Macan Electric也首度開放後軸轉向系統、按摩座椅等選配內容，座艙配置12.6吋曲面數位儀表、10.9吋中控螢幕。

Macan皆搭載800V架構的PPE平台、電池皆為100kWh（可用容量為96kWh），其中入門Macan RWD採340匹後軸電動馬達，WLTP續航641公里；而雙馬達4驅的Macan 4則具有408匹／66.3公斤米扭力、5.2秒加速破百，續航力613公里。至於Macan 4S車型以上標配PASM主動式懸吊系統，後軸馬達也採600A碳化矽逆變器，最大馬力448匹／83.6公斤米扭力，最猛爆的Macan Turbo則是639匹／115.2公斤米扭力，靜止加速破百僅需3.3秒。

▲Macan Electric電動休旅上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲入門Macan RWD採340匹後軸電動馬達，WLTP續航641公里，最猛爆的Macan Turbo則是639匹／115.2公斤米扭力，靜止加速破百僅需3.3秒。

►79.9萬起！TOYOTA「小改款Corolla Cross」上市　休旅神車繼續賣爆

►10月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車改款戰力暴增」n7險勝特斯拉

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車休旅電動Porsche保時捷MacanMacan 4雙馬達4驅性能試駕德系豪華PPE

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

Suzuki「首款電動休旅」明年登場！與TOYOTA合作、4驅續航500公里

Suzuki「首款電動休旅」明年登場！與TOYOTA合作、4驅續航500公里

152.8萬！台灣速霸陸「WRX STI赤焰馭望版」開賣　只有50台

152.8萬！台灣速霸陸「WRX STI赤焰馭望版」開賣　只有50台

「Hyundai新氫燃料休旅」明年量產！取代Nexo、續航破650公里

「Hyundai新氫燃料休旅」明年量產！取代Nexo、續航破650公里

10月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車改款戰力暴增」n7險勝特斯拉

10月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車改款戰力暴增」n7險勝特斯拉

85.5萬起、油電升級沒漲價！台灣「新TOYOTA Altis」官網上架更省油

85.5萬起、油電升級沒漲價！台灣「新TOYOTA Altis」官網上架更省油

358萬起！保時捷「大改款Macan電動休旅」雙動力、4車型上市

358萬起！保時捷「大改款Macan電動休旅」雙動力、4車型上市

最新文章

保時捷Macan電動休旅358萬起上市2024-11-06

Ducati新Panigale V2重機亮相2024-11-06

中華汽車官網釋J Space預告2024-11-06

「TOYOTA Altis新運動款」泰國開賣2024-11-06

「TOYOTA 7人座休旅」泰國推入門款2024-11-06

三菱11月購送車Bose可攜式音響2024-11-05

KIA「小改款Sportage」亮相2024-11-05

速霸陸「大改款Outback」測試2024-11-05

台灣Nissan Kicks e-Power特仕車開賣！2024-11-05

TOYOTA新雙門跑車將成真2024-11-05

熱門文章

KIA「小改款Sportage」亮相2024-11-05

「TOYOTA阿法入門款」明年開賣2024-11-04

TOYOTA「7人座休旅新年式」開賣2024-11-05

「TOYOTA 7人座休旅」泰國推入門款2024-11-06

速霸陸「大改款Outback」測試2024-11-05

「TOYOTA Altis新運動款」泰國開賣2024-11-06

「Mazda CX-5休旅」特仕車試駕2024-11-02

三菱11月購送車Bose可攜式音響2024-11-05

台灣Audi「主力休旅Q5新年式」開賣2024-11-04

Lexus RX休旅車新年式台灣開賣2024-11-04

相關新聞

Ducati「新Panigale V2／V2 S」重機亮相！歷來最輕、雙出尾排回歸

Ducati「新Panigale V2／V2 S」重機亮相！歷來最輕、雙出尾排回歸

中華汽車官網釋出「新發財車J Space預告」！菱利接班人內外大進化

中華汽車官網釋出「新發財車J Space預告」！菱利接班人內外大進化

雙11新北分署法拍「保時捷、BMW」！　車款曝光

雙11新北分署法拍「保時捷、BMW」！　車款曝光

「TOYOTA熱銷7人座休旅」泰國推入門款！2.4升渦輪折合新台幣117萬

「TOYOTA熱銷7人座休旅」泰國推入門款！2.4升渦輪折合新台幣117萬

三菱「國民小車Colt Plus」祭三重優惠　Suzuki Swift雙色版開賣

三菱「國民小車Colt Plus」祭三重優惠　Suzuki Swift雙色版開賣

讀者迴響

熱門文章

KIA「小改款Sportage」亮相！換搭8速自排、影音升級配備更滿

KIA「小改款Sportage」亮相！換搭8速自排、影音升級配備更滿

「TOYOTA阿法入門款百萬有找」明年開賣！還有全新油電將問世

「TOYOTA阿法入門款百萬有找」明年開賣！還有全新油電將問世

TOYOTA「7人座休旅新年式」推入門款更便宜！折合新台幣135萬

TOYOTA「7人座休旅新年式」推入門款更便宜！折合新台幣135萬

「TOYOTA熱銷7人座休旅」泰國推入門款！2.4升渦輪折合新台幣117萬

「TOYOTA熱銷7人座休旅」泰國推入門款！2.4升渦輪折合新台幣117萬

速霸陸「大改款Outback」測試首曝！轉型休旅車、將有油電動力

速霸陸「大改款Outback」測試首曝！轉型休旅車、將有油電動力

「TOYOTA Altis新運動款」泰國開賣！1.8升油電折合新台幣107萬

「TOYOTA Altis新運動款」泰國開賣！1.8升油電折合新台幣107萬

「Mazda CX-5休旅」特仕車試駕！價格、配備更迷人　渦輪駕馭更有樂趣

「Mazda CX-5休旅」特仕車試駕！價格、配備更迷人　渦輪駕馭更有樂趣

三菱「國民小車Colt Plus」祭三重優惠　Suzuki Swift雙色版開賣

三菱「國民小車Colt Plus」祭三重優惠　Suzuki Swift雙色版開賣

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366