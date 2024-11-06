賓士「GLE豪華休旅」將迎二度小改款！三芒星尾燈上身、測試曝光

▲現行款賓士GLE才在去年小改款，不過在電動車策略改變下，賓士也已準備進行2度小改款。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）



記者林鼎智／綜合報導

賓士（Mercedes-Benz）GLE豪華休旅二度小改款測試曝光，現行第4代GLE於2018年上市，並在去年進行中期改款（報導請點此），不過原廠也打算為GLE修容，在2度小改款下將換上新的三芒星尾燈，與E-Class齊平步調。

事實上，賓士會這麼快為GLE進行2度小改款，主要是競爭對手BMW X5將在2026年更新、同時賓士電動車策略放緩，確定在2030年轉型全電動車品牌延後，因此希望透過GLE二次小改款來強化產品力，尤其在影音系統、家族化外型語彙上。

▲從間諜照可看到，GLE二度小改款車頭捨去水平橫柵，車尾則換上三芒星造型尾燈 。（圖／翻攝自Carscoops）



從間諜照中也能看到，二度小改的GLE將採上掠式頭燈，水箱護罩也換上更大的圓形孔洞，捨去原本的橫柵設計；另外車尾也換上被台灣車友戲稱「消波塊」、「肉粽」的三芒星尾燈圖案，至於車內則可望導入最新MB OS影音系統，除了提升操作體驗及連網功能外，也打算強化訂閱制內容服務。

動力上，考量到先前改款時已導入48V輕油電系統，因此並不會有太大變化，將同樣維持2.0升4缸柴油引擎（269匹馬力／56.1公斤米扭力），3.0升直列6缸汽油渦輪引擎（381匹馬力／51公斤米扭力），至於GLE 580車型的4.0升V8動力（510匹）則可能改由6缸取代，而甫發表不久的AMG GLE 53 PHEV（報導請點此）油電動力將維持不變。