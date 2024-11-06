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米蘭車展／Suzuki經典越野重機改款亮相！新車架+電控　馬力38匹

▲影片來源：Suzuki

記者林鼎智／綜合報導

傳聞許久後（報導請點此），Suzuki在米蘭車展推出新DR-Z4S、DR-Z4SM，這2部越野、滑胎車也是2000年上市的DR-Z 400後繼車款，不僅換上新的雙翼樑式車架（twin-spar frame）、398c.c.單缸引擎、電子油門，也符合Euro5+排放規範。

▲Suzuki DR-Z4S 。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuski DR-Z4SM滑胎車 。（圖／翻攝自Suzuski）

▲睽違25年，Suzuki於米蘭車展推出DR-Z4S越野車、DR-Z4SM滑胎車，成為經典越野重機DR-Z 400的後繼車型。（圖／翻攝自Suzuki，以下同）

新DR-Z4S、DR-Z4SM皆採398c.c.水冷DOHC單缸引擎，採90mm缸徑x62.6mm衝程，雖然與DR-Z 400相同，但換上新的鈦合金進氣門、新凸輪軸、活塞、曲軸箱與雙火星塞缸頭，可以說是嶄新設計的引擎動力。

搭配新的電子油門與42mm節流閥、10孔噴油嘴，使這具引擎最大馬力為38匹／8,000rpm、最大扭力3.73公斤米／ 6,500rpm，搭配5速變速箱、滑動式離合器，提供 3種動力模式選擇。

▲Suzuki DR-Z4S 。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki DR-Z4S 。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki DR-Z4S 。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki DR-Z4S 。（圖／翻攝自Suzuki）

▲新DR-Z4S、DR-Z4SM皆採398c.c.水冷DOHC單缸引擎，具有最大馬力38匹／8,000rpm、最大扭力3.73公斤米／ 6,500rpm。

電控系統上，新DR-Z4S、DR-Z4SM皆配備ABS防煞車鎖死、循跡控制系統，其中G模式循跡系統專為礫石路段設計。DR-Z4S可前後輪、或後輪關閉ABS系統，而DR-Z4SM僅可單獨關閉後輪ABS。

懸吊方面，2車皆採KYB前倒叉、後單槍避震，其中DR-Z4S前倒叉為280mm行程、後296mm行程，DR-Z4SM滑胎車則是前260mm行程，後277mm行程，車重分別為151公斤、154公斤。

▲Suzuski DR-Z4SM滑胎車 。（圖／翻攝自Suzuski）

▲Suzuki DR-Z4S 。（圖／翻攝自Suzuki）

▲DR-Z4S、DR-Z4SM皆採KYB前倒叉、後單槍避震，車重分別為151公斤、154公斤。

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