TOYOTA「GR86跑車變身傳奇拉力賽車」！輕量化設定＋3缸引擎上身

圖文／7Car 小七車觀點

一年一度的 SEMA 改裝車展即將開幕，Toyota 宣布將在活動當中展出一款 GR86 Rally Legacy Concept，其主要是向征戰 WRC 的傳奇賽車 Toyota Celica GT-Four 致敬，外觀塗裝以後者為靈感，同時結合 GR Corolla 的三缸渦輪引擎，搭配 GR-Four AWD 傳動系統，搭配輕量化的設定，讓其躍身為具有挑戰越野賽事的雙門轎跑。

▲Toyota 宣布將在 SEMA 活動當中展出一款 GR86 Rally Legacy Concept。

這輛 GR86 Rally Legacy Concept 經過原廠工程師參考 Celica GT-Four 當年採用的配置，外觀選用Halo White 白色車身塗裝，搭配 ST185 和 ST205 Celica GT-Four 經典的綠色及紅色彩繪，以及四眼式探照鹵素燈、大型紅色拉力擋泥板、客製化排氣管和與 Celica GT-Four 相似的後尾翼，完整呈現復古拉力賽車的外觀。

進入車內，取消所有市售版的配置，拆除所有的飾板與配備，加入符合賽制規範的防滾籠，並同樣漆成亮白色。賽車座椅則配有紅色 6 點式賽車安全帶，可將駕駛固定在最合適的安全位置，並與 Toyota Gazoo Racing 的招牌色保持一樣的元素。

為了將 G16 引擎能夠以安裝在 GR86 引擎室和變速箱空間內，需要對底盤前方進行修改，以及定制副車架和引擎支架，來獲得傳動系統和懸吊所需要的空間。同時將 GR86 轉換為四輪驅動的配置還需要針對前懸吊進行重大修改，以換上 GR Corolla 輪圈、傳動軸和軸承等。因此原廠工程師換上定制的避震器桶身以及控制臂來加強副車架的強度。同時 GR86 轉向齒條也進行了額外的調整，以提供更加直覺操控感受。在底盤後段，原廠團隊換上 GR Corolla 差速器，以維持原廠齒輪比、電子功能和動力分配系統，不過後軸也需要修改才能正確安裝。

性能輸出方面，雖然維持 300hp、273lb-ft 的表現，但其冷卻進氣換上高性能中冷器和可降低引擎油溫的油冷卻器，同時改採用比賽用的 ECU，確保更準確的燃油傳輸、火花正時、增壓控制和感知器監控。