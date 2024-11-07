MG「全新ES5休旅」開賣！空間配備比MG4豐富更便宜　折合新台幣46萬

▲大陸MG ES5正式上市，推出平易近人售價搶市！（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

繼MG4後，大陸再度推出話題十足的ES5全新電動休旅，該車尺碼空間優於MG4，但售價卻比MG4更便宜，共計有6款車型，當地售價折合新台幣46萬！

▲MG ES5首波於大陸市場開賣，預計明年進軍歐洲市場。

MG ES5尺碼4,476x1,849x1,621mm、軸距2,730mm比MG4略大，最終上市共推出6款車型，人民幣售價10.39～13.39萬，折合新台幣46～60萬，而MG4在大陸官網售價為13.98萬人民幣，折合新台幣63萬。

▲MG ES5配備給好給滿，具有ADAS的輔助駕駛科技。

MG ES5全車具備40多個貼心的置物空間，行李廂容積為381L，座椅傾倒後可達1,423L，在內裝呈現與MG4不同，採用懷檔式操作，具有多媒體螢幕、數位儀錶，且還有涵蓋至後排的大面積全景天窗，ES5雖定位為入門電動休旅，但配備可算豐富不陽春。

▲首波均採單馬達後驅，最大續航力525公里。

MG ES5首波上市車型均採單馬達後驅配置，電池容量49.1kWh、62.2kWh，可繳出170匹馬力，8秒完成破百加速衝刺，CLTC續航力分別有425、515、525公里，未來不排除另推出雙馬達版本。