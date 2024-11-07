209萬起！「Volvo新年式X60休旅」台灣接單　雙動力5種車型可選

▲台灣官網釋出新年式Volvo XC60，還有上市驚喜優惠價。（圖／翻攝自Volvo）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Volvo XC60新年式已經於官網上架，新年式提供2種動力、5種車型可選，車型命名有微幅變化，其中入門款原售價232萬，上市優惠僅要209萬就能入手！

▲新年式車型命名簡化，舊年式仍有持續促銷，即將完售。

Volvo新年式XC60提供B5、T8 PHEV兩款動力，共計5款車型，喜迎新年式上架，原售價的232萬 Plus B5優惠209萬，另外第2階Ultimate B5車型，新年式改為Ultra B5，兩款車型均採用2.0升渦輪引擎，搭配48V輕油電，可繳出250匹馬力、36.8公斤米扭力，平均油耗從12.27km/L進步到12.5km/L。

至於官網另提供舊年式的Ultimate B5 AWD出清促銷，即將完售倒數，售價245萬。

▲T8車型刪除Recharge，讓車型更簡潔俐落。外型、配備並無太大更動。

T8維持頂規車型配置，在車名也有小幅調整，刪除Recharge，讓T8 PHEV車名不再冗長，變得簡潔俐落，更容易辨別，T8車型維持2.0升PHEV插電式油電技術，售價265.29～328.1萬。