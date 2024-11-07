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藍寶堅尼1-9月銷量創新高！「Urus超跑休旅」訂單排到2026年

▲藍寶堅尼Urus。（圖／翻攝自Lamborghini）

▲藍寶堅尼Urus在改為油電動力後依舊是品牌金雞母，目前訂單已排滿明年，同時原廠也創下歷來1-9月銷量新高。（圖／翻攝自Lamborghini，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

藍寶堅尼（Lamborghini）金雞母Urus休旅自2017年上市後一直是最暢銷車款，即便在改為PHEV插電式油電動力後也是如此。近日原廠更宣布該車訂單已排滿整個2025年，同時品牌也創下1-9月歷來新高紀錄。

藍寶堅尼表示，去年全年銷量10,112輛，而今年銷量還會創新高，因為光是今年1-9月就已賣出8,411輛，較去年同期成長8.6%。其中最暢銷的Urus訂單已排滿2025年，預計第2代車型將在2029年上市，屆時將成為電動休旅。

▲藍寶堅尼Revuelto 。（圖／翻攝自Lamborghini）

▲藍寶堅尼V12油電大牛Revuelto也表現不差，候車期至少要2年起跳。

除了Urus外，藍寶堅尼Revuelto也相當熱門，這款V12 PHEV插電式油電旗艦車型的候車期至少2年起跳，現在下訂最快也要等到2027年才有機會交車。

至於甫在8月中發表的Temerario超跑訂單反應也不錯，這款小牛後繼超跑是藍寶堅尼獨自開發，跟過往小牛跟奧迪R8一同開發不同，顯見在Urus所帶來的利潤下，也讓藍寶堅尼有足夠資金開發Temerario。

▲Lamborghini Temerario。（圖／翻攝自Lamborghini）

▲在Urus帶來的效益下，也使藍寶堅尼有充足資金獨自開發小牛後繼車Temerario。

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