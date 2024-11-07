TOYOTA最強RAV4化身達卡拉力賽車！粗獷外型還有Ram-air沖壓進氣

▲TOYOTA在SEMA展推出RAV-X concept越野概念車，外型充滿達卡拉力風格，粗獷有型。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

TOYOTA在2024 SEMA美國零配件展推出「RAV-X越野概念車」！概念車以RAV4 PHEV為基礎、並融入了Dakar達卡拉力賽精神，換上長行程懸吊、越野胎、車身套件等，十分粗獷有型。

RAV-X是由TOYOTA SPAD服務暨零配件團隊開發，希望打造一輛具有越野與高速性能的車款，因此車頭也設有Ram-air沖壓進氣口來提升油電動力，加上RAV4 PHEV本身就有306匹馬力不俗的表現，也能滿足打造的初衷。

▲RAV-X是以RAV4 PHEV打造，車頭還設有Ram-air沖壓進氣提升動力。



另外RAV-X也換上長行程懸吊，搭配17吋鍛造輪圈、265／65 R17越野輪胎及鍛造鋁合金下支臂、後上拉等底盤升級，使RAV-X增加50.8mm車高。外觀也有拉力風格塗裝、紅色土除、越野保桿／下護板等，也讓這款暢銷家庭休旅展現不同粗獷風格。

▲RAV-X也換上長行程懸吊，搭配17吋鍛造輪圈、265／65 R17越野輪胎及鍛造鋁合金下支臂、後上拉等底盤升級，