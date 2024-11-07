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福特「新7人座休旅」改款！搭1.5渦輪PHEV油電動力、可跑1205公里

▲福特7人座休旅領裕改款 。（圖／翻攝自Ford）

▲大陸江鈴福特針對7人座休旅領裕進行改款，此次除了外型更粗獷，更首度換搭1.5升渦輪PHEV油電動力。（圖／翻攝自Ford）

記者林鼎智／綜合報導

大陸江鈴福特推出新款7人座PHEV油電休旅Equator（領裕），為這款2021年上市的休旅帶來更新、並首次提供PHEV動力，具有362匹綜效馬力、110公里純電續航力。

Equator最早在2021年上市，由上海福特大陸設計中心操刀外型、江鈴福特合資企業打造，當時迎合戶外露營潮流，主打度假風格的7人座休旅。

不過隨著這次改款，江鈴福特也為Equator增添更多冒險風格，車頭換上更大的水箱護罩、LED頭燈，並透過保桿樣式與Equator Sport做出區別，並配備新款20吋輪圈、動態LED尾燈與可發光Equator字樣。車長也增加了15mm，來到4,920mm。

▲福特7人座休旅領裕改款 。（圖／翻攝自Ford）

▲福特7人座休旅領裕改款 。（圖／翻攝自Ford）

▲Equator外型由上海福特大陸設計中心操刀，透過更粗獷的保桿樣式與Equator Sport做出區別，並採20吋輪圈。

Equator座艙佈局維持雙12.3吋數位儀表、中控螢幕，相較於長安福特的27吋中控螢幕略顯遜色。不過也換上新款雙前座座椅、並採2/2/3座位配置，具有第2排獨立座椅、第3排長座椅，提供深色、淺色內裝選擇，搭配Dinamica絨面皮革、木紋飾板。

▲福特7人座休旅領裕改款 。（圖／翻攝自Ford）

▲福特7人座休旅領裕改款 。（圖／翻攝自Ford）

▲福特7人座休旅領裕改款 。（圖／翻攝自Ford）

▲車內採2/2/3座椅配置、雙12.3吋螢幕，動力則以1.5升渦輪引擎、18.4kWh磷酸鐵鋰電池與電動馬達組成，具有綜效362匹馬力／56.6公斤米扭力。

此次Equator改款最大變化在動力，捨棄舊款2.0升汽油引擎，改採PHEV插電式油電動力，以1.5升渦輪引擎、寧德時代18.4kWh磷酸鐵鋰電池與電動馬達組成，具有綜效362匹馬力／56.6公斤米扭力，具備110公里純電續航力，在滿油滿電下可行駛1,205公里，14分鐘就能完成30-80%充電，另外也具有V2L外接供電功能。新福特Equator預計在11月15日開幕的2024廣州車展上亮相，屆時也會公布售價。

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