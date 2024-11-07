Volvo「最便宜電動休旅」現身台灣測試！海外售價最低新台幣只要90萬

▲Volvo EX30登台有望，已有測試車於內湖一帶被捕獲。（圖／翻攝自Volvo）

記者徐煜展／綜合報導

讓台灣車迷敲碗敲很久的Volvo EX30終於有關鍵消息！近來已有相關測試車於台北內湖一帶出沒，以時程、經銷端消息推測，台灣想要看到全新的Volvo EX30，最快有望落在明年！

▲Volvo EX30原本僅有大陸生產，近期陸續有海外其他新產地規劃。

Volvo EX30雖然已在台灣原廠規劃，甚至在官網露出，但日前受到產地生產限制，遲遲未有導入進一步消息，不過目前EX30已逐漸將產線從大陸地區轉移，於馬來西亞、比利時等都有另闢新產地規劃，近期終於有台灣網友目擊到EX30測試車，相信離上市發表已經不遠了！

▲EX30有望在明年登台，帶來比EX40更入門的親民售價。

事實上，日前台灣經銷端就有消息流出，表示預計在2025年就能看到EX30登台，如今更有測試車出沒與傳言不謀而合，參考海外資訊，Volvo EX30在大陸售價開價20.08～25.58萬人民幣，折合新台幣90～115萬。

動力規格配置上，大陸提供單馬達後驅、雙馬達四驅，並有49kWh、66kWh電池組，單馬達版本可輸出272匹馬力，雙馬達可達到428匹馬力，續航力分別有410、540、590km三種選擇。