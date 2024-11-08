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奧迪拿掉「4環廠徽」推新子品牌　與上汽集團合作強化大陸佈局

▲Audi E Concept概念 。（圖／翻攝自Audi）

▲Audi與上汽集團強化合作，將在大陸推出電動子品牌，最快明年量產上市，新車將以可發光字樣取代4環Logo 。（圖／翻攝自Audi，圖片皆為Audi E Concept概念車，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

今年第3季營業利潤暴跌91%、確定將強化大陸銷售策略後（報導請點此），奧迪（Audi）也與大陸上汽集團合作，將針對大陸市場推出全新電動車子品牌，其中率先釋出Audi E Concept概念車預覽，並將標誌的4環廠徽Logo取消，改用可發光的Audi字樣代替。

▲Audi E Concept概念 。（圖／翻攝自Audi）

▲Audi E概念車為電動跑旅，尺碼與A5相近，搭載雙方合作的ADP平台，具有800V架構。

奧迪表示，新Logo字樣將展示奧迪與大陸市場的創新結合，該子品牌由原先奧迪電動車產品負責人Fermín Soneira領導。新車將搭載奧迪與上汽共同開發的ADP先進數位化平台(Advanced Digitized Platform)，共會推出3款量產車，主要為中型、全尺寸產品。

從預覽的Audi E概念車可見，該車捨棄傳統水箱護罩、進氣壩設計，改用黑色環形飾板代替，並且是一款Sportback電動跑旅，車長4,870mm、寬1,990mm、高1,460mm，軸距2,950mm，與A5尺碼相近。

▲Audi E Concept概念 。（圖／翻攝自Audi）

▲Audi E Concept概念 。（圖／翻攝自Audi）

▲奧迪打算推出3款量產車，皆為中型、全尺寸產品，最快明年就會亮相。

座艙方面，Audi E Concept也採超細纖維皮革、可發光木紋飾板，並具有大型4K曲面螢幕，採大量觸控取代實體按鍵。至於電動動力上則是雙馬達全驅佈局，最大馬力可達764匹、靜止加速破百3.6秒，相當於RS性能車款水準。

電池則會搭載寧德時代的100kWh電池，CLTC最大續航力可達700公里，並且可在800V架構下，充電10分鐘跑370公里，最快在明年上市，屆時將與Q4 e-tron、Q5 e-tron、Q6 e-tron、e-tron GT做出區隔，提供對大陸市場更本土化的電動車。

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