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台灣1-10月暢銷電動車曝！「國產納智捷n7」有望衝擊Model Y奪冠

▲TOYOTA Altis新年式即將登場；納智捷n7大電池本月交車；速霸陸WRX新車開賣。（圖／翻攝自各車廠）

▲納智捷n7在10月成為電動車銷售冠軍，1-10月已累積掛牌6,091輛，緊追特斯拉Model Y（6,978輛），隨著大電池版本到來，今年電動車冠軍寶座還有變數。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

記者林鼎智／綜合報導

隨著10月銷售出爐，台灣電動車10月共掛牌2,297輛、較9月4,252輛少，電動車也佔10月總市場（33,231輛）中的6.9％；其中納智捷n7以382輛成為10月單月冠軍，領先特斯拉Model Y，而單一品牌方面則由BMW的iX2、iX1、iX3入榜3席最多。

▲台灣10月電動車、1-10月電動車 。（圖／記者林鼎智製表）

▲10月電動車銷售排行。（圖／記者林鼎智製表）

受到船期影響，進口電動車單月排行變動幅度大，若以今年1-10月掛牌來看，特斯拉Model Y（6,978輛）仍是第1，但納智捷n7也以6,091輛緊追在後，加上n7大電池版本開賣（報導請點此），也使今年電動車Top1寶座還有變數；另外，BMW iX1、iX2也很強勢，1-10月累計掛牌分別達1,945輛、1,461輛，領先特斯拉Model X、賓士EQE，而Volvo則以XC40 Recharge（新年式更名為EX40）排名第9，有望在明年導入EX30（報導請點此）、甚至是EX90後帶來一波銷量。

▲台灣10月電動車、1-10月電動車 。（圖／記者林鼎智製表）

▲今年1-10月電動車累計掛牌銷售排行榜。（圖／記者林鼎智製表）

▲BMW新一代X1、iX1電動休旅上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW iX1、iX2在供應穩定下也相當強勢，圖為iX1。

從1-10月品牌總掛牌數來看，特斯拉在全陣容S3XY共4車型下以12,212輛領先，納智捷則以單一車款n7排名第2（6,091輛），BMW雖然暫居第3，但也有望在6款電動車（iX、iX1、iX2、i4、i5、i7）帶動下衝擊亞軍。KIA預告將在明年導入EV3，保時捷則在Macan Electric電動休旅加入後不用再讓Taycan單打獨鬥，至於MG4則在國產車自製率規範下暫時停滯。

▲台灣10月電動車、1-10月電動車 。（圖／記者林鼎智製表）

▲1-10月各品牌電動車總掛牌數。（圖／記者林鼎智製表）

▲Macan Electric電動休旅上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲保時捷在Macan Electric電動休旅加入後，不用再讓Taycan單打獨鬥。

►79.9萬起！TOYOTA「小改款Corolla Cross」上市　休旅神車繼續賣爆

►10月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車改款戰力暴增」n7險勝特斯拉

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車電動車銷量1-10月Tesla特斯拉那智捷n7BMWAudiVolvo船期

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