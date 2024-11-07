台灣1-10月暢銷電動車曝！「國產納智捷n7」有望衝擊Model Y奪冠

▲納智捷n7在10月成為電動車銷售冠軍，1-10月已累積掛牌6,091輛，緊追特斯拉Model Y（6,978輛），隨著大電池版本到來，今年電動車冠軍寶座還有變數。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

記者林鼎智／綜合報導

隨著10月銷售出爐，台灣電動車10月共掛牌2,297輛、較9月4,252輛少，電動車也佔10月總市場（33,231輛）中的6.9％；其中納智捷n7以382輛成為10月單月冠軍，領先特斯拉Model Y，而單一品牌方面則由BMW的iX2、iX1、iX3入榜3席最多。

▲10月電動車銷售排行。（圖／記者林鼎智製表）



受到船期影響，進口電動車單月排行變動幅度大，若以今年1-10月掛牌來看，特斯拉Model Y（6,978輛）仍是第1，但納智捷n7也以6,091輛緊追在後，加上n7大電池版本開賣（報導請點此），也使今年電動車Top1寶座還有變數；另外，BMW iX1、iX2也很強勢，1-10月累計掛牌分別達1,945輛、1,461輛，領先特斯拉Model X、賓士EQE，而Volvo則以XC40 Recharge（新年式更名為EX40）排名第9，有望在明年導入EX30（報導請點此）、甚至是EX90後帶來一波銷量。

▲今年1-10月電動車累計掛牌銷售排行榜。（圖／記者林鼎智製表）



▲BMW iX1、iX2在供應穩定下也相當強勢，圖為iX1。

從1-10月品牌總掛牌數來看，特斯拉在全陣容S3XY共4車型下以12,212輛領先，納智捷則以單一車款n7排名第2（6,091輛），BMW雖然暫居第3，但也有望在6款電動車（iX、iX1、iX2、i4、i5、i7）帶動下衝擊亞軍。KIA預告將在明年導入EV3，保時捷則在Macan Electric電動休旅加入後不用再讓Taycan單打獨鬥，至於MG4則在國產車自製率規範下暫時停滯。

▲1-10月各品牌電動車總掛牌數。（圖／記者林鼎智製表）

▲保時捷在Macan Electric電動休旅加入後，不用再讓Taycan單打獨鬥。