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奧迪第3季營業利潤暴跌91％！大改款Q5跑旅、新A7轎跑接續到來

▲Audi Q5大改款。（圖／翻攝自Audi）

▲Audi今年第3季營業利潤暴跌91%，官方歸咎於是Brussels工廠重組的費用導致，圖為新一代Q5。（圖／翻攝自Audi，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

福斯集團今年面臨不小挑戰，其中奧迪（Audi）也在市場競爭、零件供應短缺上受到影響，使得奧迪今年第3季銷售成績差強人意，獲利大幅暴跌91%，其他像是賓利（Bentley）也在9月銷售衰退10.9%，僅藍寶堅尼（Lamborghini）逆勢成長。

奧迪品牌衰退幅度最多，在美國、大陸、歐洲等主要市場都衰退，第3季營業利潤暴跌91%，僅1.06億歐元（折合新台幣約36.74億），奧迪將此結果歸咎於Brussels工廠重組的費用。

▲Audi 。（圖／翻攝自Audi）

▲Audi 。（圖／翻攝自Audi）

▲Audi在美國、大陸、歐洲等主要市場都衰退，而同一集團中僅藍寶堅尼逆勢成長。

截至今年1-9月，奧迪在美國市場下滑-16.8%，僅賣出139,665輛，歐洲與大陸市場也分別衰退9.8%、8.5%，而賓利也衰退26.6%，僅藍寶堅尼成長8.6%，營業利潤成長9.8%，創下歷來1-9月銷售新高。

不過，奧迪仍對未來相當樂觀，除了在今年進行產品陣容更新、推出15款新車外，奧迪也確認新Q5 Sportback將在11月亮相，同時明年還會推出新一代A7，並重新調整品牌的大陸策略，意味著後續將透過合作夥伴上汽集團推出更多大陸專屬車型。

▲Audi Q5大改款。（圖／翻攝自Audi）

▲Audi也確定將在11月推出新一代Q5 Sportback，並在明年初帶來A7，圖為Q5 SUV。

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