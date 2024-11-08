賓士AMG主導開發「新電動休旅」釋預告！4馬達破千匹、2026年上市

▲賓士AMG主導開發新電動休旅，將搭載AMG.EA平台、採4馬達，最快2026年上市。（圖／翻攝自Mercedes-Benz，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

賓士（Mercedes-Benz）釋出預告，確認AMG正在開發一款高性能電動休旅，新車將以AMG.EA平台打造，據傳將具備4具電動馬達、破1,000匹馬力輸出，屆時將與電動版AMG GT 4-door一同在2026年亮相。

據了解，這款性能休旅是由AMG內部主導開發，並非是由賓士一般車型強化而來，預告中也能看到新車有著肌肉線條的輪廓、長引擎蓋、後保桿及斜背車頂設計，可以說頗具有法拉利Purosangue的味道。

▲AMG新電動休旅車格與Vision One相近，車長5米1、軸距破3米，尺碼介於AMG GLE 63與EQS SUV電動休旅之間，圖為Vision One-Eleven概念車。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）



新車搭載AMG.EA平台，該平台採800V架構，預料也會同樣用在電動版AMG GT 4-door上，同時兩車款都會採用由英國Yasa專門開發的輕型軸向永磁馬達，在4具電動馬達配置下將超過1,000匹馬力門檻，同時還有4輪轉向、主動式懸吊等配備。

這款新AMG性能休旅尺碼與2022年Vision Concept相近，車長約5米1，軸距超過3米，車格介於AMG GLE 63與EQS SUV電動休旅之間，屆時競爭對手將包括BMW XM、Aston Martin DBX、保時捷Cayenne GT、Lotus Eletre等油電、電動性能休旅。