首輛「特斯拉Cybertruck電動皮卡」現身台灣！網傳車主自行引進

▲網傳已有首輛特斯拉Cybertruck實車現身台灣本地，引起眾多車迷的熱烈討論。（圖／翻攝自Tesla）

記者張慶輝／綜合報導

Tesla特斯拉旗下Cybertruck電動皮卡一直都是車迷的關注焦點，近期網上盛傳已有首輛實車進入台灣本地，並指出該車是車主自行委託引進，而非台灣特斯拉所導入，儘管無法確定最終能否順利掛牌，但實車現身台灣街頭仍是再次引起車迷熱烈討論。

▲Cybertruck憑藉其超狂的外型吸引無數車迷目光，更有許多鐵粉期盼能在台灣開賣。（圖／翻攝自Tesla）

目前在網上流傳的多組照片，全台首輛Cybertruck分別出沒在汐止某貨櫃場、以及內湖堤頂大道上，但都由拖車運輸移動，沒有實際落地行駛；有網友指出該車是由車主自行引進，並非台灣特斯拉導入，另外也有網友提到由於車身尺碼與重量的關係，能通過驗車領取正式牌照上路的可能性不高，未來只能以試車牌行駛在公眾道路上，也因為如此台灣特斯拉不會導入，所以車主才決定自辦進口。

▲雖然台灣特斯拉官網早已經有Cybertruck的頁面，但遲遲未開放訂購。（圖／翻攝自Tesla）

在台灣特斯拉的官網上，雖然早有屬於Cybertruck的頁面，但有別於其他車款在預購階段時能支付訂金提前卡位，Cybertruck僅有訂閱最新資訊的選項，並沒有任何訂購的管道；關於這次首輛Cybertruck現身台灣，《ETtoday車雲》也聯繫台灣特斯拉，台灣特斯拉表示該車不是由官方導入，同時目前Cybertruck在台灣市場並沒有新進度。

Cybertruck會引起如此熱烈的討論，無外乎其以無烤漆不鏽鋼打造的超現實外型，加上0-100km/h加速僅需2.7秒、高達4,990公斤的拖曳能力等強悍性能，不過長達5,682.9mm的車長、以及3,104公斤的車重、還有展開後照鏡來到2,413.3mm的全寬、加上不符行人保護的特殊造型，都讓Cybertruck難以進入全球數個市場，包括歐洲與大陸等，並不是只有在台灣受限。