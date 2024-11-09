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福斯商旅「油電MPV／加州號露營車」升級！折合新台幣244.9萬起

▲福斯商旅eHybrid Multivan 。（圖／翻攝自Volkswageb）

▲福斯商旅推出新一代eHybrid Multivan／California油電車型，皆採1.5升渦輪引擎、雙馬達4驅配置 。（圖／翻攝自Volkswagen，圖片皆為eHybrid Multivan）

記者林鼎智／綜合報導

除了 ID.Buzz電動MPV受到熱烈討論外，福斯商旅原廠近日也推出新一代eHybrid Multivan／California PHEV油電車型，不僅電池加大近2倍、並換上新款後軸電動馬達，讓這款油電4驅MPV／露營車在續航力、動力都大幅升級。

新eHybrid Multivan／California換上新款PHEV插電式油動力，以1.5升TSI evo2汽油渦輪引擎、搭配174匹前馬達、134匹後馬達及19.7kWh電池組成，其中電池容量從改款前10.4kWh增加近2倍，使綜效馬力來到241匹／35.7公斤米扭力輸出，並具有純電續航95公里（California為91公里），相較過去僅50公里增加不少。

▲福斯商旅eHybrid Multivan 。（圖／翻攝自Volkswageb）

▲福斯商旅eHybrid Multivan 。（圖／翻攝自Volkswageb）

▲此次改款電池加大至19.7kWh，綜效馬力241匹／35.7公斤米扭力，並具有純電續航95公里（California為91公里）。

原廠也升級了6速DSG雙離合自手排變速箱，同時在4驅、雙馬達配置下，使eHybrid Multivan／California可視路況調整驅動方式，甚至在電池耗盡下，也能由1.5升渦輪引擎與前軸電動馬達驅動補充電力，讓後軸馬達可以運作。同時新車也支援50kW直流快充及11kW交流慢充，後者相較改款前的3.6kW也有明顯提升。

目前eHybrid Multivan／California已在歐洲市場開放預訂，Multivan eHybrid 4Motion德國售價自70,668.15歐元（折合新台幣約244.9萬）起，而具有長軸及掀頂的eHybrid California則是77,772.45歐元（折合新台幣約269.5萬）。

▲福斯商旅eHybrid Multivan 。（圖／翻攝自Volkswageb）

▲目前eHybrid Multivan／California已在歐洲開賣，售價自70,668.15歐元起（折合新台幣約244.9萬）。

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