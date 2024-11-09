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199.9萬起！KIA「EV6特仕車」台灣實拍曝光　專屬GT塗裝＋多項配備

圖文／7Car 小七車觀點

Kia 總代理台灣森那美起亞 11/8 選於 Kia 內湖展示中心 (台北市內湖區行愛路151號) 舉行「Kia EV6 Inspiring Edition 媒體拍照會」，現場宣佈建議售價為新臺幣 199.9 萬元起，限量在臺上市。本站《小七車觀點》第一時間抵達現場進行實拍，帶領讀者搶先瞭解其不同之處。

享有專屬 GT 外觀塗裝與多項配備！新臺幣 199.9 萬元起　Kia EV6 Inspiring Edition 實拍

▲台灣森那美起亞總裁 李昌益 (右) 與台灣森那美起亞行銷副總經理 李家易 (左) 合影。

享有專屬 GT 外觀塗裝與多項配備！新臺幣 199.9 萬元起　Kia EV6 Inspiring Edition 實拍

Kia EV6 Inspiring Edition 以 EV6 後驅增程版為基礎，外觀採用消光月景灰烤漆，並融合 GT 車款專屬的獨特彩繪設計，另外亦享有 GT-Line 專屬外觀套件、IFS LED 智能前方照明系統、天翔之翼數位日行燈、感應式自動啟閉車門把手以及 20 吋雙色低風阻輪圈等。

享有專屬 GT 外觀塗裝與多項配備！新臺幣 199.9 萬元起　Kia EV6 Inspiring Edition 實拍

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內裝方面，設有 GT 迎賓燈、V2L 車外電器電源分享、雙 12.3 吋全景曲面顯示螢幕、Meridian 頂級環場音響系統附 14 具揚聲器、ASD 引擎聲浪模擬系統、金屬電門/煞車踏板、GEONIC 永續混合面料 (GT-Line 專屬紋路)、人體工學座椅 (麂皮+純素皮革)、雙前座通風/加熱功能、駕駛座記憶功能、雙前座一鍵放鬆模式、D-Cut 方向盤 (含加熱)、64色可調氣氛燈、QI 手機無線充電功能、一鍵切換數位控制面板、E-SHIFT 電子旋鈕排檔系統、感應式電動尾門 (貼身感應)、DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統等。

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基於 E-GMP (Electric Global Modular Platform) 電動全球模組化平台，Kia EV6 Inspiring Edition 可輸出 229 ps 最大馬力與 35.7 kg-m 的峰值扭力，並提供四種不同的駕馭模式，以及六種智慧動能再生制動模式，最高續航里程可達到 560 公里，僅需 18 分鐘即可完成 10% 至 80% 充電，充電 4.5 分鐘即可行駛 100 公里。

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台灣森那美起亞以「Movement that inspires 移動．啟發人心」的品牌精神在臺灣市場積極耕耘，從歷年銷售成績即可看出孕育出豐碩的成果，而日前官方更宣布將於 2024 年 11 月 14 日舉辦年度品牌盛會，本次活動同時為 Kia 首次移師海外的 2024 Kia EV Day | Asia Pacific，除了將發表電動車領域的中長期策略和計劃，EV3、Concept EV4、EV5、Concept PV5 等全新電動車款更將首次來臺亮相。本站《小七車觀點》屆時將於第一時間前往，為讀者提供第一手消息，敬請關注。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：KIA起亞EV6電動車InspiringEdition汽車新車售價

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