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53萬起！中華「全新發財車J Space」售價公布　有LV2最多可坐8人

▲中華J Space展開預售，公布車型與售價。（圖／翻攝自中華）

▲中華J Space展開預售，公布車型與售價。（圖／翻攝自中華）

記者徐煜展／綜合報導

作為菱利後繼車款，劍指TOYOTA Town Ace而來，即將發表的中華J Space於官網展開接單，並公布豐富的車型與售價，提供2人、5人、8人座等配置，預售53萬起！

▲中華J Space展開預售，公布車型與售價。（圖／翻攝自中華）

▲中華J Space展開預售，公布車型與售價。（圖／翻攝自中華）

▲中華J Space展開預售，公布車型與售價。（圖／翻攝自中華）

▲中華J Space提供豐富車型選擇，最多可容納8人座。

中華J Space覬覦50～70萬商用車市場，即將發表的J Space不僅有著全新外觀、內裝設計，也導入符合趨勢的L2輔助駕駛科技，官網已經公布接單訊息，木床車型最低預售價53萬起，而廂型車則有2人、5人、8人座規劃，2人座售價55萬；5人座57萬起；8人座來到69萬。

▲中華J Space展開預售，公布車型與售價。（圖／翻攝自中華）

▲中華J Space展開預售，公布車型與售價。（圖／翻攝自中華）

▲中華J Space展開預售，公布車型與售價。（圖／翻攝自中華）

▲新車導入全新開發L2輔助駕駛科技。

動力配置上，搭載1,498c.c引擎，與其搭配5速手排或8速手自排變速箱，擁有107匹馬力、13.7公斤米扭力，比過去菱利97匹馬力進步不少，同時搭上全新外觀設計，導入10.25吋數位儀錶，相較過去老氣形象，新J Space給人耳目一新的視覺感。

中華J Space上市在即，目前商用車市場以TOYOTA Town Ace獨霸一方，10月更繳出2,034輛的成績，如今中華J Space預計今年上市來與TOYOTA Town Ace過招，要與Zinger形成緊密的防守戰線。

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關鍵字：中華MGMaxusMPV7人座大通G50菱利J Space

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