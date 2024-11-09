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福斯「大改款Amarok皮卡車」預告1／18在台上市！與福特合作開發

圖文／7Car 小七車觀點

繼 2022 年 7 月稍早，Volkswagen Commercial Vehicles 正式於海外發表與 Ford 合作開發的全新第二代大改款 Amarok 皮卡車後，如今終於將正式登台。台灣福斯商旅 (VWCV Taiwan) 日前透過媒體邀約預告，宣布將於 2024/11/18 (一)舉辦「The All New Amarok 上市拍照會」，並於當日正式在台上市，詳細導入之車型編成及建議售價則有待屆時原廠公布。本站 7Car<小七車觀點>將於活動當日第一時間前往，並為各位讀者帶來進一步報導，敬請鎖定。

車型編成上，第二代大改款 Amarok 車系於海外市場共提供 5 個編成，自入門起分別是 Amarok、Life、Style，旗艦車型採雙軌制，分別是越野取向的 PanAmericana 及道路取向的 Aventura。製造地點方面，第二代 Amarok 將在 Volkswagen 位於阿根廷的 Pacheco 工廠，及 Ford 位於南非的 Silverton 工廠生產，而原有的德國漢諾威工廠將不會再負責生產 Amarok 車系，主要以 T7 廂型車為主。

第二代 Amarok 由德國與澳洲團隊共同開發，提供雙廂四門及單廂雙門兩種車身形式，在外觀造型上採用 X 設計風格，較第一代車款更具有越野與粗獷感受，車頭配置大面積水箱罩，與 LED 頭燈組相連，車側部分具備大型外闊式輪拱，足踏最大 21 吋輪圈，更首度提供全地形輪胎，車頂配有行李架，最高可承重 350 公斤。車尾將後斗上的 AMAROK 的鍍鉻字樣取消，改以壓印的方式橫列於尾門上。尺碼部分，第二代 Amarok 的車長較前一代增加超過 100mm 來到 5,350mm，軸距增加 175mm 來到 3,270mm，原廠指出在前後懸縮短的情況下，涉水深度自前一代的 500mm 提高至 800mm。

內裝方面，第二代 Amarok 的中控台延續上一代稜角設計，其冷氣出風口外框飾條延續梯形的元素，座艙擁有類皮質造型搭配縫線點綴的儀錶台及門飾板，儀錶板分為 8 吋或 12 吋數位樣式，中控台導入與 Ranger 相同的 SYNC 4 系統直立式 10 吋或 12 吋觸控螢幕，整合恆溫、越野系統與多媒體資訊，不過下方的實體按鍵排列則與 Ranger 不同，同時這項設計也有助於盲操作。而前座椅可進行 10 向調整，雙廂車型的後座椅可供 3 名成人乘座，貨台可放入 1 組歐規棧板，也設置掛鉤，最大載重達 1.16 公噸。

安全科技方面，第二代 Amarok 配置超過 30 項，原廠宣稱其中有超過 20 項為首度導入 Amarok 車系當中，包括 ACC 主動式固定車距巡航系統及 IQ.Light Matrix 矩陣式 LED 燈組等等。

動力配置方面，第二代大改款 Amarok 車系提供 4 款 TDI 柴油引擎及 1 款 TSI 汽油引擎，其中柴油包括單渦輪 2.0 直四 TDI (150ps)、單渦輪 2.0 直四 TDI (170ps)、雙渦輪 2.0 直四 TDI (204ps 或 209ps) 及 3.0 V6 TDI (241ps)，至於汽油引擎則有 2.3 直四渦輪 (302ps) 單一選項，而變速系統方面，在 209ps 的柴油引擎首度導入變速系統為 10 速手自排，其他動力則分別提供 5 速手排、6 速手排或 6 速自排，驅動方式分為後輪驅動、4MOTION 全時或分時四輪驅動。

Amarok 於 2010 年問世，迄今在全球市場已售出超過 80 萬輛，邁入第二世代後，與 Ford 合作開發，共享研發與製造等資源，與全新 Ranger 具有濃厚血緣關係，使該廠皮卡產品邁入新的篇章。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Volkswagen福斯Amarok阿嬤OK皮卡車Pickup汽車新車台灣上市

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