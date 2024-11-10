賓士「第3代CLA大改款」測試車官方曝光！電＋油雙動力同步供應

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圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 近日首度公開全新第三代大改款 CLA 在德國 Immendingen 的 Mercedes-Benz 測試場進行實車測試的畫面，由 Mercedes-Benz 集團董事會主席 Ola Källenius 與主持人 Sarah Harman 共同介紹。

▲Mercedes-Benz 近日首度公開全新第三代大改款 CLA 在德國 Immendingen 的 Mercedes-Benz 測試場進行實車測試的畫面，由 Mercedes-Benz 集團董事會主席 Ola Källenius (圖右) 與主持人 Sarah Harman (圖左) 共同介紹。

全新第三代 CLA 將採用 MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture) 模組化平台打造，同時提供純電動版本與內燃機引擎搭配 48V 輕油電複合動力系統及電動化變速系統的版本。其中純電動版本將導入源於 Vision EQXX 的純電驅動系統，包括首度採用的雙速變速裝置，預料可帶來兼具能源效率與性能表現的效果。

▲全新第三代 CLA 將採用 MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture) 模組化平台打造，同時提供純電動版本與內燃機引擎搭配 48V 輕油電複合動力系統及電動化變速系統的版本。

內裝與科技配備方面，全新第三代 CLA 將成為第一款採用 Mercedes-Benz 自主開發的全新作業系統 MB.OS 的車款，並且將會搭載具有生成式 AI 能力的 MBUX 虛擬助理，可提供更自然且直覺的使用者互動體驗，以及更主動的支援輔助功能。 

▲全新第三代 CLA 將成為第一款採用 Mercedes-Benz 自主開發的全新作業系統 MB.OS 的車款，並且將會搭載具有生成式 AI 能力的 MBUX 虛擬助理，可提供更自然且直覺的使用者互動體驗，以及更主動的支援輔助功能。 

Mercedes-Benz 集團董事會主席 Ola Källenius 表示，全新 CLA 的問世象徵著 Mercedes-Benz 邁入新時代，該廠將大幅提升此級距客戶對於 Mercedes-Benz 品牌的期待。MMA 模組化平台架構賦予 CLA 更大的彈性，既可提供先進的純電驅動版本，也有高效能的混合動力內燃機版本。而 MB.OS 作業系統更將使 CLA 成為有史以來最智慧的車款。關於全新第三代 CLA 的最新消息，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤，敬請鎖定。

▲Mercedes-Benz 集團董事會主席 Ola Källenius。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士CLA電動車汽車新車轎跑車四門大改款第3代測試車偽裝車

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