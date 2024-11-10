日本三菱汽車推「得利卡黑化特仕版」！外觀多處披上黑色烤漆

圖文／7Car 小七車觀點

日本 Mitsubishi 近日宣布推出 Delica D:5「BLACK EDITION」，針對外觀細節處進行黑化處理，當地建議售價為 4,733,300日圓起 (約合新台幣 100 萬元)。

▲日本 Mitsubishi 宣布推出 Delica D:5「BLACK EDITION」。

現行第六代 Mitsubishi Delica D:5 於 2018 年發表迄今，期間原廠也推出多款的特仕車型進一步吸引消費者。而這次登場的「BLACK EDITION」是以頂規「P」車型等級為基礎升級，就如同車名般，分別針對水箱護罩、日行燈護板、保險桿護板、LED 霧燈框、後視鏡外蓋、車門把手、輪圈等處施以黑色烤漆處理。

車內方面則有黑色真皮座椅，中控台飾板和車門飾板均採用石楠花壓印飾板，並於車頂蓬新增白色氣氛燈進一步提升車內氛圍。配備部分，則有真皮包覆方向盤、左右獨立恆溫、駕駛座椅電動座椅、雙前座椅加熱、電動尾門、雙電動滑門、電子手剎車、Auto Hold、電動側踏板等。

安全表現方面， 搭載了三菱 e-Assist 主動安全防護系統，包括 Forward Collision Mitigation system 前方預防碰撞系統、Mulit Around Monitor 環景影像系統、Lane Departure Warning 車道偏移警示、Adaptive Cruise Control 主動車距控制系統、Blind Spot Warning 盲點偵測、Lane Change Assist 車道變換輔助系統、Automatic High Beam 自動遠光燈調整、Rear Cross Traffic Alert 後方車流警示系統等。

動力表現上，日規 Delica D:5 採用 2.2L DI-D 直噴渦輪增壓柴油引擎，具備 SCR 尿素技術，搭配 8 速手自排變速箱以及 All Wheel Control (AWC) 四輪傳動系統，提供 4WD Auto、4WD Lock、2WD 三種驅動模式。 日規 Delica D:5 已從原本商用車導向逐步蛻變為休閒或家庭需求的 MPV 車型，與國內現行販售的 Delica 取向已完全不相同，同時也因為僅有右駕車型的設定，因此並無機會導入國內市場。