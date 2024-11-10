賓士霸氣卡車「化身陸上移動皇宮」！Brabus推出首款豪華大型露營車

圖文／7Car 小七車觀點

德國知名性能改裝汽車廠 Brabus 日前正式發表品牌首款大型豪華露營車，命名為 Big Boy 1200，全長達 12 公尺，並擁有超過 30 平方米的起居空間，內部更提供多項配備，堪稱品牌的巔峰之作。

Brabus Big Boy 1200 車身尺碼為 12,000x2,500x4,000 (mm)，車重達 26,000 公斤。其巨大的水箱護罩上擁有發光 Brabus 廠徽，並以裸露的碳纖維材質製成。同樣的材質也運用於側擋風板、霧燈罩以及引擎蓋把手。為了與主頭燈風格一致，配備了車頂輔助 LED 燈條和尾燈，進一步提升整體科技感。後方兩軸每側皆採雙輪胎配置，以實現高度舒適性和穩定的操控性。另外亦擁有 360 度環景攝影機監控系統。

駕駛室設有配備兩個舒適座椅，以灰色高級皮革作為鋪陳，並擁有品牌標誌性的三角形絎縫設計和精細的穿孔工藝。駕駛艙正上方安裝了一張寬 160 公分的電動升降床。另設置有窗簾以提供隱私與靜謐。

在車廂客廳內，設有現代化的廚房，配備電磁爐、烤箱、洗碗機以及帶冷凍室的大型冰箱，還備有獨立的葡萄酒冰箱和咖啡機，方便存放各類飲品。對面則設有沙發、大型餐桌等。臥室與起居區之間則設有一間豪華浴室，採用高級天然石材打造，並配有雨林式淋浴間、衛生間和洗臉盆。臥室內的可伸縮模組提供多元使用空間，可容納一張舒適的雙人床，尺寸達 160 x 200 公分，後壁設有寬敞衣櫃，而床對面則配有一張桌子和一台 43 英寸的 4K 電視，可用於觀看節目或透過內建的 PlayStation 5 遊玩遊戲。

動力方面，Brabus Big Boy 1200 搭載 12,800c.c. 直列六缸渦輪增壓柴油引擎，可輸出 530hp@1,600rpm 最大馬力以及 2,600Nm@1,100rpm 峰值扭力，配合上自排變速系統，並擁有 90km/h 的最高行駛極速。

Brabus 自 1977 年建廠至今已滿 47 年，原先以改裝 Mercedes-Benz 以及 Mercedes-AMG 車款而聞名，後來也有針對 Smart、Maybach 以及 Porsche 等品牌產品進行改造，同時還有專門修復骨董車的 Brabus Classic 部門。國內由三一國際擔任總代理，販售多輛稀有車款，為層峰消費族群提供更極端的坐駕選擇。