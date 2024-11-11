「福特7人座休旅」大陸開賣配27吋大螢幕！2.0升動力折合新台幣102萬

▲福特新年式Edge L大陸開賣，提供2種動力。（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

今年4月大陸長安福特推出新一代Edge L，近來為了活絡買氣，除了推出2025年新年式，並新增更便宜的入門款搶市，提供2.0升渦輪、2.0升渦輪油電2種動力，折合新台幣102萬起！

▲北美即將停產福特Edge，未來恐成為大陸市場專屬車款。

北美傳出今年即將停產福特Edge，未來恐跟Mondeo相同，Edge將成為大陸市場專屬車型，大陸於今年4月推出新一代Edge L休旅，尺碼5,000x1,961x1,773mm、軸距為2,950mm，提供5人、7人座2種規劃，近來新年式推出更划算的入門款，2.0升渦輪人民幣開價22.68萬，折合新台幣102萬；高規為2.0升渦輪油電，起價24.68萬人民幣，折合新台幣111萬。

▲新車配有超大搶眼的27吋螢幕，具有Co-Pilot360 L2輔助駕駛科技。

新年式外觀、內裝設計不變，仍有提供帥氣、動感的ST-Line運動款車型，內裝配置相當搶眼，入門款具有13.2吋螢幕搭配12.3吋數位儀錶，而高規款則換上超大的27吋螢幕涵蓋中控與儀錶，並具有540度環景攝影、雙色內裝、恆溫空調等舒適配備，空間表現也相當精采，具備不俗的7人座格局，後廂最大可達到2,876L空間。

入門款採用2.0升渦輪動力，搭配8速變速箱，擁有251匹馬力，而高規的2.0升渦輪油電，則換上E-CVT變速箱，馬力來到275匹，平均油耗為15.8km/L，滿油狀態可跑出1,188公里續航。