「上汽大通G50 7人座MPV」推1.5升全新油電！台灣上市再等等

▲大通G50 7人座MPV，送測全新PHEV油電曝光。（圖／翻攝自大陸工信部）

記者徐煜展／綜合報導

正在籌備在台灣上市的大通G50 7人座MPV，近來在大陸市場曝光全新PHEV油電規劃，新車採用1.5升引擎搭配電動馬達，就連外觀也與純油車G50有很大不同，全新油電G50氣勢更強、更威風！

▲台灣G50上市今年無望，僅知送測車型有1.5升渦輪版本。（圖／翻攝自《環境部》）

因受到零件自製率影響，台灣本預計要在今年上市的大通G50 7人座MPV延後，為了達到政府要求的國產零件比率，想要看到大通G50於台灣上市，估計也要等到明年才會有進一步消息。

從日前台灣能源局、環境部送測資料得知，台灣G50採用1.5升汽油渦輪，搭配7速雙離合變速箱，擁有178匹馬力、29.1公斤米扭力，而近來大陸出現1款與標準款截然不同的油電G50。

▲全新油電G50外觀設計前衛，科技感十足。

全新油電的G50已經於大陸工信部曝光，目前尚未透露太多細節，尺碼4,825x1,825x1,778mm、軸距2,800mm與油車大同小異，不過外觀乃是經過全新設計，採用類封閉式前衛車頭造型，配上分離式燈組，讓油電G50看起來更有電動車未來科技感。

新車也會提供帥氣的黑化版本，動力僅知以1.5升自然進氣引擎，搭配電氣化技術，採磷酸鐵鋰電池，引擎本體約有97匹馬力，馬達可再額外供給217匹馬力，透過全新PHEV油電，新車預期擁有更好的油耗與純電續航力。