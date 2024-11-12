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賓利預告「首款超豪華電動休旅2026問世」！品牌未來10年計畫曝光

圖文／7Car 小七車觀點

英倫豪華品牌 Bentley 日前宣布將其 「Beyond100」商業策略拓展至2035年，並命名為 「Beyond100+」。同時也確認其首款純電動車型將於 2026 年面世，並將開創全新細分市場，成為全球首款超豪華城市休旅 (Luxury Urban SUV) 車型。新車型將在位於英國克魯的總部工廠進行設計、研發與生產，成為品牌未來十年每年推出的新插電混動車型或純電動車型的開篇之作。同時，將繼續加大產品研發和投資規模，計畫自 2035 年起僅生產純電動車型。

首款純電動車型預計 2026 年問世　Bentley 發布 2035「Beyond100+」品牌策略

Bentley 品牌宣布將其插電混動車型的生命週期從 2030 年延長至 2035 年，此舉將進一步鞏固其在超豪華插電混動車型細分市場的領先地位。隨著品牌標誌性的 W12 引擎在克魯工廠生產 20 餘年後正式退役，Flying Spur、Continental GT、Continental GT Convertible 車型現已可選擇搭載 V8 混動系統。

首款純電動車型預計 2026 年問世　Bentley 發布 2035「Beyond100+」品牌策略

首款純電動車型預計 2026 年問世　Bentley 發布 2035「Beyond100+」品牌策略

首款純電動車型預計 2026 年問世　Bentley 發布 2035「Beyond100+」品牌策略

「Beyond100+」商業策略也將有助於克魯工廠的生產設施實現全面優化，從而為下一代 Bentley 產品的開發以及克魯員工的未來發展提供有力保障。此前，Bentley 汽車在優化其歷史悠久的克魯工廠方面已取得顯著進展，成功打造了業界領先的、符合碳中和標準的工廠，如今正致力於將其發展成為一座面向電動化未來的「夢想工廠」。

首款純電動車型預計 2026 年問世　Bentley 發布 2035「Beyond100+」品牌策略

目前，這項 Bentley 品牌 105 年歷史上規模最大的自籌資金工廠投資項目正在穩步推進，包括新建一個先進的設計中心、塗裝車間及純電動車型裝配線，將這座已有 85 年歷史的工廠重塑為電動化時代的新一代標桿，引領數位化、靈活且高價值的製造營運新篇章。

首款純電動車型預計 2026 年問世　Bentley 發布 2035「Beyond100+」品牌策略

首款純電動車型預計 2026 年問世　Bentley 發布 2035「Beyond100+」品牌策略

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Bentley賓利電動休旅車汽車電動車新車

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