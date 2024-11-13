460萬起！保時捷Taycan新增2車型　「4驅高續航版」可跑643公里

▲保時捷擴大Taycan陣容，新增Taycan 4、Taycan GTS兩車型，售價分別為460萬起、658萬起 ，圖為Taycan GTS。（圖／翻攝自Porsche）



記者林鼎智／綜合報導

保時捷（Porsche）擴大第2代Taycan陣容，推出2款新車型，包括全新Taycan GTS與入門款Sport Sedan的Taycan 4 四輪驅動版本，台灣售價分別為658萬起、460萬起，同時原廠也推出新車色，包括Legends方案的霓光板岩灰與金屬蒼藍、以及Dreams方案增添的金屬紫霞色。

保時捷Taycan新增車型

Taycan GTS：658萬起

Taycan 4：460萬起

▲此次新增的Taycan 4是4驅車型中續航力最高的版本，在標配下就具有WLTP 559公里，若選配升級電池可達643公里。

首先在全新推出的Taycan GTS方面，傳承Gran Tourismo Sport的基因，外觀採黑色、煤灰色點綴，並具有全新設計的Sport Design保桿、高亮黑飾條，標配20吋Taycan Turbo S Aero Design輪圈（可選配21吋）。

車內則標配Race-tex內裝套件、真皮材質、18向電調跑車座椅、GT跑車方向盤（含駕駛模式切換）、跑車計時套件、BOSE音響等，另外也具有主動式氣壓懸載系統、PTV Plus扭力分導系統等配備。

▲Taycan GTS標配Race-tex內裝套件、真皮材質、18向電調跑車座椅、GT跑車方向盤等。



動力上，Taycan GTS在彈射起步下可輸出700匹馬力，比前代車型提升102匹，使靜止加速破百只要3.3秒，續航力也提升120公里，來到628公里。

而全新Taycan 4則成為Taycan 4驅車型中的最高續航車款，408匹馬力在標配高性能電池下具有559公里，若選配高性能升級電池（Performance Battery Plus）則可達到643公里，僅比後驅Taycan少35公里。

Taycan 4雖然車重相較後驅版本增加80公斤，但0-100km／h加速4.6秒也快上0.2秒，標配則包括19吋輪圈、黑色煞車卡鉗、矩陣式LED頭燈、PTM循跡管理系統、PASM主動式氣壓懸吊、8向電調座椅等。

▲Taycan 4雖然車重較RWD車型多80公斤，但0-100km／h加速4.6秒也更快上0.2秒。