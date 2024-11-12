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53萬起！中華「全新發財車J Space」11／19上市　LV2駕駛輔助強力助攻

圖文／7Car 小七車觀點

繼今年 (2024/10) 稍早，中華汽車 (China Motor Corporation, CMC) 正式亮相作為 Veryca 正統的後繼車型 - J Space，並於本月 11月 8 日正式開放預售後，如今終將正式上市。中華汽車近日 (11/10) 透過媒體邀約預告宣布將於 2024 年11/19 正式在台發表全新世代 J Space，導入多樣的廂車與貨車車型選擇，並具備 Level 2 ADAS 先進駕駛輔助系統以及 107 PS 最大馬力表現，其預售價分別為廂車新臺幣 55 萬元起、貨車 53 萬元起。本站 <7Car小七車觀點>將於第一時間前往發表會現場，並將為各位讀者於發表後帶來更進一步報導，敬請關注。

全新「J Space」的名稱靈感來自字母「J」的多重意涵，象徵了大空間(JUMBO)、旅程 (JOURNEY)、愉悅 (JOY) 等。外觀方面，全新 J Space 車頭維持短前懸設計，採用全新造型的頭燈，配備位置燈/日行燈，下方則整合了方正的大燈組，同時將霧燈位置移至更為下方的位置。搭配菱格紋前飾板和流暢側身線條，再加上車尾一體成型的尾翼設計 (廂車)。貨車車型擁有 985kg 的載重能力，搭配 2,449mm (長) / 1,614mm (寬) 貨台尺寸。另外，更推出「職人灰」以及白灰雙色的「麻糬灰」等全新車色選擇。

內裝方面，全新 J Space 配備有 10.25 吋數位儀錶、多功能方向盤與懸浮式電子排檔桿（自排車型），大幅提升了車內的科技氛圍。寬敞內裝兼具質感與實用性，設有多處便利的置物空間，包括中央與出風口旁的置杯架。自排車型還配有連通式駕駛艙，空間更加寬敞，方便駕駛在前排穿越上下車。廂車車型提供 2 人座、5 人座及 8 人座車型，具有多樣的座椅機能變化，5 人和 8 人座車型更配有後座獨立空調。

安全方面，導入 Level 2 ADAS 先進駕駛輔助系統，包括前方偵測的 ACC 主動車距控制巡航系統 (全速域)、FCM 主動式智慧煞車輔助系統 (含行人偵測)、以及橫向輔助的 LKA 車道置中輔助系統、LDP 車道偏移輔助系統及 LDW 車道偏移警示系統等多項駕駛輔助系統。

動力方面，CMC J Space 車系將搭載 1.5升汽油引擎，可輸出 107PS 的最大馬力表現，相較現行 Veryca 的 97.9ps 有顯著的提升，同時配上 8 速自排變速箱（8AT），另提供兩輪與四輪驅動 (手排專屬) 兩種驅動車型選擇。

而除了即將發表的全新 J Space 以外，中華汽車更於先前法人說明會活動上明確表示將於 2025 年上市的全新 3.5 噸電動貨卡，並預計分別在 2025 年和 2026 年各推出全新在地化生產的 Mitsubishi 車款，並展開販售作業。而隨著中華汽車 CMC Veryca 的正統後繼車型 - J Space 即將上市，以 107 PS 最大馬力、Level 2 ADAS 先進駕駛輔助系統等，結合廂車車型的寬敞、多變空間以及全新車色、雙色塗裝，讓車輛變得更為活潑動感，滿足基本日常生活之多元用途；而貨車車型則具備如：985 KG 載重、寬敞的貨台尺寸等優勢，預期可充份滿足國內企業主載運貨物的需求，在台灣商用車市場銷售表現將指日可待。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：CMC中華汽車JSpaceVeryca菱利大改款汽車新車上市價格發表新車預報

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