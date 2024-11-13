「新一代Mazda CX-5」明年見！空間尺碼放大　換上全新開發油電

▲新一代CX-5休旅醞釀中！外觀、內裝大翻新。（預想圖／翻攝自《Bestcar》）

記者徐煜展／綜合報導

日本Mazda確認明年將推出新一代CX-5，且還會搭上品牌全新開發的油電，令不少全球車迷相當興奮，新一代CX-5預期在外觀、內裝徹底大換新，且為了配合全新油電規劃，空間尺碼預期會比現行款來得更出色！

▲日本原廠確認明年推出新一代CX-5。（圖／翻攝自Mazda）

這可是Mazda CX-5久違的大改款！想必引起全球莫大關注，隨著日本原廠正式宣告明年發表時程，近來海外已有預想圖釋出，提前預覽未來CX-5走向。下一代CX-5外觀可能取自日前發表的「Arata創」概念休旅，賦予CX-5更前衛的未來科技感，讓下一代CX-5遠看就像一輛豪華電動休旅。

▲下一代CX-5將針對空間尺碼優化。

預想圖的下一代CX-5車尾也有不小變化，取消傳統家族廠徽，改以Mazda字母來呈現，並搭上車壇流行的貫穿式尾燈，而為了搭配油電動力，尺碼將有所增長放置電動馬達與電池，下一代CX-5車長預估從原本的4,575mm拉長至4,685mm，軸距、車寬預期都會比現行款擁有更好的發展。

內裝走向將會看齊CX-60、CX-90等新生代車款，用料、材質更細膩豪華，導入家族最新的12.3吋螢幕與12.3吋數位儀錶。