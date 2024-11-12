「Nissan全新電動房車」現身挑戰TOYOTA bZ3！買車就送百萬沙發

▲Nissan全新電動車高調測試中，並透露將有不俗空間。（圖／翻攝自大陸微博）

記者徐煜展／綜合報導

今年4月曾展出的Nissan Epoch Concept概念房車，即將量產上市，這輛被譽為Sentra電動版的全新房車，未來上市後，將鎖定勁敵TOYOTA Corolla電動版bZ3！

▲買沙發送車等滿滿幽默標語，讓這款全新房車未上市就引起討論。

Nissan Epoch Concept最早於今年4月北京車展現身，如今確定將有量產上市計劃，高調進行測試的量產Epoch Concept，車身貼上滿滿的標語暗示車內將有不俗的配備與空間，甚至有「百萬級大沙發」來點出Nissan家族強項。

▲新車預計於11月15日廣州車展現身。

新車採用無窗框設計、隱藏車門把手等，為視覺帶來更多跑格看點，其中也能看到車頭預計採用分離式燈組，搭配後方的貫穿式尾燈，加上斜背線條設計，讓這款房車化身成帥氣的4門轎跑。

詳細動力、內裝尚未揭露，量產新車將會在11月的廣州車展發表，未來上市對手相信就是同樣是大陸專屬的TOYOTA Corolla電動版bZ3，Nissan、TOYOTA等都在大陸推出平價的電動房車，為未來的電動車版圖進軍鋪路。