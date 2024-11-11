「TOYOTA入門跨界小車」升級更有料！折合新台幣80萬　台灣註冊曝光

▲TOYOTA Aygo X跨界小車聯名JBL音響推特仕車！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

比Yaris更入門的TOYOTA Aygo入門小車，近來針對熱賣的Aygo X跨界車型，攜手JBL音響聯名推出好料升級特仕車，其搭載1.0升動力折合新台幣80萬，這款歐洲人氣頗高的跨界小車，台灣日前也悄悄曝光註冊資訊！

▲車身採用精緻的專屬銀色烤漆，搭配黑色車頂。

現行最新一代的TOYOTA Aygo於2021年登場，採TNGA-B平台打造，有鑑於興起的跨界車潮，在最新一代的車型，Aygo還首度推出X跨界版本，近來歐洲TOYOTA原廠與JBL音響合作，推出Aygo X JBL 特仕版，當地售價23,200歐元，折合新台幣約80萬。

特仕車外觀、內裝下了不少功夫，讓Aygo X JBL展現更活潑一面，新車採用專屬的茉莉銀烤漆，搭配黑色車頂，賦予18吋鋁圈，Aygo X JBL雖主打入門級距，但用料設計看起來一點都不陽春！

▲車上搭載JBL音響，連座椅都特別繡上品牌Logo。

車內當然少不了最有價值的JBL高級音響，配有300W 擴大機，整車用上多組喇叭，後車廂另配有重低音揚聲器，要讓全車乘客感受到特仕車的用心，帶來愉悅的聽覺饗宴。

▲台灣日前一口氣註冊多款新車，赫見歐洲TOYOTA Aygo。

動力維持1.0升3缸自然進氣引擎，擁有71匹馬力，以及優秀的20.4km/L平均油耗，這輛活潑的入門小車，日前已悄悄在台灣完成註冊登記，雖然引進機會不大，但已經引起不少話題關注。