「改款新LEXUS ES」外觀、內裝都曝光！配備有感升級預計11月發表

▲大陸再度捕捉到改款新LEXSU ES，即將在11月廣州車展發表。（圖／翻攝自大陸微博）

記者徐煜展／綜合報導

改款新LEXUS ES已經等不及與車迷見面，新車預計於11月15日的廣州車展發表，近來大陸再度捕捉到新LEXUS ES實車，且也是首度揭開完整的內裝樣貌，新ES跟上NX、RX家族設計，換上全新14吋大螢幕有感升級！

▲車頭針對水箱護罩、燈組修改。

再度捕捉到改款新LEXUS ES揭開更多細節，車頭造型經過小針美容，三眼式LED頭燈組內部導入搶眼的閃電樣式日行燈，為新ES帶來更高的辨識度，保桿兩側取消前霧燈配置，家族象徵的紡錘水箱護罩從過去的直式改成橫式。

▲車尾換上新廠徽與貫穿尾燈組。

車尾也有不小變化，取消L型廠徽，以LEXUS字母取代，另加入車壇流行的貫穿式尾燈，讓改款新LEXUS ES顏值耐看許多，其中車尾的ES 300h暗示維持2.5升油電動力，不過預計將升級最新的第5代油電系統。

▲車內導入14吋多媒體螢幕，並有過去LEXUS特色的石英錶。

車內有感升級家族熟悉的14吋多媒體螢幕，相當有趣的是，在改款ES身上把過去內裝特色的石英錶保留下來，目前來看，最新曝光的內裝設計，仍維持舊款的數位儀錶、排檔設計，不排除高階款另有全新12.3吋數位儀錶，而新ES有望藉由此次改款，把LSS＋2.0升級到3.0系統。