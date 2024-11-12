「LEXUS旗艦房車新年式開賣」慶賀35歲！雙動力折合新台幣264萬

▲慶祝LEXUS LS 35歲！北美推出新年式吸買氣。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

於1989年問世的LEXUS LS旗艦房車，今年適逢35歲紀念，北美原廠趁勢推出新年式LS活絡買氣，採雙動力、5款車型，折合新台幣264萬起！

歷經5個世代演進，現行款第5代LEXUS LS於2017年登場，目前銷售近7年未進行大幅度的改款更新，北美原廠趁著35週年先推出新年式LS，共有V6渦輪以及V6油電可選。

▲北美新年式提供LS 500、LS 500h兩種配置。並有多達10種車色、5種鋁圈造型可選。

北美新年式LEXUS LS開價81,685～116,560美金，折合新台幣264～377萬，由LS 500擔任入門款動力，採3.5升V6渦輪引擎，搭配10速自排變速箱，繳出416匹馬力、61.6公斤米扭力；高規則為LS 500h油電車，以3.5升V6引擎搭配電動馬達，綜效馬力來到354匹。

▲車內配有12.3吋螢幕、HUD抬頭顯示、數位鑰匙等。

外觀、內裝配置不變，LS仍有提供帥氣的F Sport運動化套件，透過套件妝點消彌大型房車沉重的老氣感，車內配置納入不少舒適、豪華配備，如28向電動調整座椅、12.3吋多媒體螢幕、LSS＋3.0安全防護等，車內飾板、用料均符合旗艦該有的奢華水準。