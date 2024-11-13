BMW「關鍵電動房車」首度測試被捕　全新平台、2026年上市

▲BMW自去年推出Vision Neue Klasse概念車後，最近量產版的i3 Neue Klasse也首度在德國被捕捉到測試，圖為Vision Neue Klasse概念車。（圖／翻攝自BMW）



記者林鼎智／綜合報導

BMW Neue Klasse平台將成為新世代電動車的關鍵，近日i3 Neue Klasse電動房車也在德國首度被捕捉測試，預計最快2026年上市，而同樣搭載Neue Klasse平台的iX3電動休旅（原廠內部代號NA5）則會晚1年到來。

BMW打算以Neue Klasse為基礎，在2028年前推出至少6款全新電動車。首度曝光的i3 Neue Klasse測試車乍看下與去年推出的Vision Neue Klasse概念車一樣，包括較低趴的水箱護罩與鑲嵌在2側的LED頭燈組，同時引擎蓋下也有置物空間、隱藏式車門把手、外張輪拱等。

▲從i3 Neue Klasse測試車與概念車相差不多，最快在2026年到來，同時也有望推出iM3性能電動車、以及iX3電動休旅。（圖／翻攝自Carscoops）



尾燈位置則較高，至於座艙內雖然還未曝光，但確定會是BMW品牌首款配備Panoramic Vision全前檔風玻璃投影的量產車。

至於電動動力方面，預料入門單馬達車型就有300匹馬力，至於已註冊商標的性能版「iM3」（報導請點此）則會採4馬達佈局，將具有1,341匹驚人馬力，並且在新一代圓柱形電池技術下，將具備最高800公里續航。

BMW 3系列將會以汽油、電動一併販售的方式進行，而i3 Neue Klasse電動房車競爭對手將包括賓士即將推出的C-Class電動車、奧迪A4 e-tron與特斯拉Model 3等。