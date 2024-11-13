Suzuki「入門房車」印度亮相　首款撞測5星、折新台幣不用30萬

▲Suzuki Dzire入門房車在印度登場，該車與Swift區別開來，並成為Suzuki當地首款撞測5星產品。（圖／翻攝自Suzuki，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

過去一向被視為「Swift房車版」的Suzuki Dzire，近日在印度改款上市。Maruti Suzuki（風神鈴木）透過此次改款讓這台入門房車與Swift區別開來，同時也是Maruti Suzuki首款獲得NCAP 5星安全撞測評價的產品。

第4代Suzuki Dzire車長3,995mm、軸距2,450mm與改款前相同，不過車頭則換上新款LED頭燈、大面積水箱護罩，在視覺上也與Swift不同調，輪圈則自14吋起（高階車型15吋），並具有短後懸、方正尾燈與行李廂鴨尾擾流。

▲Suzuki Dzire輪圈自14吋起，並具有後行李廂鴨尾擾流。



車內座艙則採指針儀表板、9吋中控螢幕，具有無線Apple Carplay／Android Auto，高階車型還有恆溫空調、360º環景、電動天窗、手機無線充電等配備。Dzire的後行李廂也比Swift大，來到382公升起，並在標配6氣囊、循跡控制系統、行人保護裝置下成爲Maruti Suzuki首款獲得NCAP 5星安全撞測評價的產品。

▲座艙採指針儀表、9吋中控螢幕，搭載1.2升自然進氣引擎，當地售價自67.9萬盧比起，折合新台幣約26萬。



新Dzire同樣搭載Heartect平台，採1.2升自然進氣引擎、5速手排或5速自排變速箱，最大馬力達80匹。目前新Dzire已在印度市場開賣，當地售價自67.9萬-101.4萬盧比，折合新台幣約26-29萬左右，競爭對手將包括Honda Amaze、現代Aura與TATA Tigor。