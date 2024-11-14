小鵬「P7＋電動掀背轎跑」大陸開賣！標榜全球首款AI汽車智駕更聰明

圖文／7Car 小七車觀點

中國大陸自主品牌小鵬汽車 (XPeng) 近日正式發布了小鵬 P7+，號稱「全球首款 AI 汽車」，共推出三種版本，分別為長續航 Max、超長續航 Max 和限定版 Max，建議售價依次為人民幣 18.68 萬元、19.88 萬元和 21.88 萬元。

小鵬 P7+ 尺碼達 5,056x1,937x1,512 (mm)，軸距達 3,000 毫米。其外觀融入「星際穿梭」設計主題，結合 AI 美學與小鵬飛行車 X2 的設計語言，車頭採用家族式 Robot face 設計，擁有豪華中置轎跑的比例，以優化車內空間。車側採用流暢的環繞式動力曲面，肌肉線條突顯運動感，並配備 AI 美學極簡後視鏡，提供 AI 智駕指示燈、加熱、摺疊、記憶及倒車翻轉功能。車尾設計上，採用了星際懸浮式車頂與雙層尾翼，融合溜背曲線，兼顧空間和風阻表現。整車經過 20 處風阻優化，實現了 0.206 的超低風阻係數。車色方面，提供新月銀、雲貝米、星雲白、暗夜黑和星暮紫五種選擇。

在內裝設計上，全車系標配豪華軟裝材質，採用 Nappa 打孔真皮、Micro Fiber 超纖絨及 OEKO-TEX 100 嬰兒級水性皮革。配備方面包括 10.25 吋全液晶儀表、15.6 吋中控螢幕、星瀑式氛圍燈、雙環出風口、星軌揚聲器系統（搭載 20 支高傳真 HIFI 喇叭，支援 7.1.4 環繞音效）、全景天幕等。此外，內建雲感舒適座椅 2.0（含通風、加熱及六種模式的按摩功能）、8 吋後排娛樂屏、MPV 小桌板、後排寬大扶手等，帶來優越乘坐體驗。行李箱空間則從 725L 可擴展至 2,221L，最多可放置 33 個 20 吋行李箱。

小鵬 P7+ 配備自研的 AI 天璣 5.4.0 系統、端到端大模型，以及 AI 鷹眼智駕方案，搭載業界首創的單像素 Lofic 架構、雙 Orin-X 晶片和 26 個感知硬件，感知距離提升 125%、辨識速度加快 40%。相比前一版本，AI 天璣 5.4.0 的擬人感增強四倍，車道變換成功率提升 53%，繞行成功率提升 155%。此外，圖靈 AI 高階智駕功能無需選配、訂閱或付費，並支援全國範圍使用，基於每兩天更新的大模型實現每月 OTA，讓車輛保持常新。

動力方面，基於全域 800V 高壓 SiC 碳化矽平台，採用單機後驅配置，可提供 180kW/450Nm 或 230kW/450Nm 峰值輸出，最快可在 5.9 秒完成 0-100km/h 加速，最高車速可達 200km/h。搭載 60.7kWh 或 76.3 kWh 的液冷恆溫無熱蔓延磷酸鐵鋰電池包，可提供 710km 最高續航里程，10%~80% 直流快充時間為 20 分鐘。

由於中國大陸近期自主品牌發展快速，搭配支持新能源車款的政策，如小鵬這類電動車品牌可謂前仆後繼。在未來發展規劃中，小鵬汽車仍堅持科技為先的主導思想，堅持飽和式研發投入，建構全端自研的核心能力。在用車需求日益個人化與多元化的當下，持續以使用者為導向，以領先智慧科技刷新產業標準。