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「台灣Mazda 6房車」即將說再見！經銷端傳庫存出清將完售

▲繼日本停產Mazda 6後，台灣也即將完售。（圖／翻攝自Mazda）

▲繼日本停產Mazda 6後，台灣也即將完售。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

日本今年9月官網正式下架Mazda 6，宣告結束22年銷售歷史，這也就代表台灣的Mazda 6也正面臨倒數停售命運，近來經銷端已有更進一步消息表示，現行款正在出清將完售，待出清完畢後，台灣市場也要跟Mazda 6說再見！

▲繼日本停產Mazda 6後，台灣也即將完售。（圖／翻攝自Mazda）

▲台灣Mazda 6待銷售完畢後，即將功成身退。

台灣原廠目前仍未對Mazda 6有正面回應或後續規劃，但無奈日本今年已正式停售Mazda 6，台灣Mazda 6遲早也會向市場告別。Mazda 6初代最早於2002年登場，目前來到第3代車型，提供房車、旅行車等規劃。

▲繼日本停產Mazda 6後，台灣也即將完售。（圖／翻攝自Mazda）

▲Mazda 6退場後，日系同級剩下TOYOTA Camry與Nissan Altima。

中大型房車市場式微，加上休旅熱潮衝擊，讓Mazda 6將近12年未進行大幅度的改款更新，日本、台灣即將相繼停售，台灣進口日系中大型房車市場，將剩下TOYOTA Camry與Nissan Altima。

值得一提的是，大陸、歐洲等市場已經另有Mazda 6接班人規劃，日前大陸已推出全新的EZ-6新能源房車，提供增程版與全電動等車型，歐洲目前也正在測試EZ-6預計明年上市，為Mazda房車市場帶來更多活力。

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關鍵字：Mazda 3Mazda 6房車掀背車大改款PHEV油電

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