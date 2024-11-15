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比官方數據還高！Bugatti W16 Mistral創下「全球最速敞篷車」紀錄

▲Bugatti W16 Mistral創最速敞篷車紀錄。（圖／翻攝自Bugatti）

▲Bugatti W16 Mistral近日以453.91km／h創下全球最速敞篷車紀錄。（圖／翻攝自Bugatti，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

雖然布加迪（Bugatti）早在2019年不再參與「全球最速車」的競爭，不過近日布加迪官方測試車手、同時也是利曼冠軍的Andy Wallace駕駛W16 Mistral敞篷超跑，在德國Papenburg賽道創下極速453.91km／h的紀錄，成為世上最快的敞篷車。

這輛價值1,400萬歐元（折合新台幣約4.79億）、帶有橘黑塗裝的W16 Mistral，創下的453.91km／h的紀錄甚至還比官方公布的極速表現高了34km／h，且動力都維持不變，同樣搭載W16 8.0升4渦輪引擎、具有1,600匹最大馬力。

▲Bugatti W16 Mistral創最速敞篷車紀錄。（圖／翻攝自Bugatti）

▲Bugatti W16 Mistral創最速敞篷車紀錄。（圖／翻攝自Bugatti）

▲Bugatti W16 Mistral創最速敞篷車紀錄。（圖／翻攝自Bugatti）

▲這輛W16 Mistral帶有橘黑塗裝，由布加迪官方測試車手、同時也是利曼冠軍的Andy Wallace駕駛，在德國Papenburg賽道創下極速453.91km／h的紀錄。

據了解，這輛具有特殊塗裝的W16 Mistral車主也收藏不少創紀錄車款，包括2010年創下431.07km／h的Veyron 16.4 Super Sport、以及2019年創下490.48km／h的Chiron Super Sport 300+，可見這位車主對Bugatti的創紀錄車款情有獨鍾。

值得一提的是，Bugatti在2019年就退出極速挑戰，因此也讓外界無法了解最新Bugatti Tourbillon的真正實力，儘管官方數據為445km／h，但實測下也可能與W16 Mistral一樣更高。

▲Bugatti W16 Mistral創最速敞篷車紀錄。（圖／翻攝自Bugatti）

▲據了解該車主也收藏不少Bugatti破紀錄車款，包括Veyron 16.4 Super Sport、Chiron Super Sport 300+等。

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