瑪莎拉蒂推「Grecale Alba特仕版」　標配更多、折新台幣316.5萬

▲Maserati於義大利推出Grecale Alba，具有更多標配內容，售價也較入門車型貴了一些。（圖／翻攝自Maserati）



記者林鼎智／綜合報導

瑪莎拉蒂（Maserati）雖然今年銷量暴跌60%、且歷經更換總裁、受到Stellantis母集團總裁批評行銷部門，不過近日原廠也在故鄉義大利推出Grecale Alba特仕版，該車以Grecale GT250為基礎，並具有更多標配內容，售價為92,300歐元，折合新台幣約316.5萬。

Grecale Alba共提供Bianco Astro、Grigio Lava、Nero Tempesta三種車色，車艙則以黑色內裝為主，標配也比一般Grecale GT250車型多，包括360º環景影像、手機無線充電、HUD抬頭顯示器與Sonus Faber Premium頂級音響（共14支揚聲器）。

▲Grecale Alba標配360º環景影像、手機無線充電、HUD抬頭顯示器與Sonus Faber Premium頂級音響等。



動力部分維持不變，同樣採2.0升4缸汽油渦輪引擎+48V輕油電系統，搭配8速自排、4輪驅動系統，具有最大馬力250匹／45.9公斤米扭力，0-100km／h加速只要6.3秒，新Grecale Alba特仕版目前僅在義大利販售，當地售價92,300歐元，折合新台幣約316.5萬，可惜目前原廠並未透露限量生產配額。