全台首間！BMW桃園大桐成為「原廠認證經典車夥伴」　B1夢幻收藏曝

▲BMW桃園大桐成為台灣首家BMW原廠授權的經典車服務認證，將為BMW經典汽車、二輪提供保修、零件購買、翻新評估與特工等需求。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／桃園報導

BMW經銷商桃園大桐今（15）日成為BMW Classic Partnership經典車服務夥伴，不僅是亞太區第5間、同時也是台灣第1間獲得BMW原廠授權的經典車服務認證，服務對象包括BMW汽車與BMW Motorrad二輪，將自第4季開始為台灣BMW經典車款提供保養維修、零組件購買、經典車維修特工與整體翻新評估等，讓每一輛BMW經典車款保留原汁原味的經典傳承。

BMW全球共有151家Classic Partnership經典車服務夥伴，此次桃園大桐認證授權活動也邀請BMW台港澳售後資深經理Kai Windemuth、BMW Motorrad泰國分公司營業經理Thanawat Mahasuwan共襄盛舉。

▲現場也有1936年BMW 328與1969年BMW R50/5重機、BMW 1602等經典車款，每一輛都原汁原味呈現。



活動現場也擺放2輛BMW經典車，分別是1936年BMW 328與1969年BMW R50/5重機，另外還有BMW 1602，每一輛都忠實呈現BMW經典造車工藝，桃園大桐B1還展出更多經典車款，包括BMW ISETTA、BMW Hans Glas 1300、BMW 2000C、BMW 328、BMW 327、BMW 502、BMW R35與BMW C1等。

▲桃園大桐B1還有更多BMW經典車款，包括ISETTA、BMW Hans Glas 1300、BMW 2000C、BMW 328、BMW 327、BMW 502、BMW R35與BMW C1等。