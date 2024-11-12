69.9萬、降9萬升級配備！台灣「新年式Mazda 2」開賣更好看

▲新年式Mazda 2降價佛心升級配備。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Mazda於11月12日推出新年式Mazda 2入門小車，維持單1車型銷售，新年式不僅升級許多配備，還佛心降價9萬來到69.9萬！

台灣新年式Mazda 2外觀變得更耐看、更討喜，新年式於外觀主要多了一些黑化套件，採用燻黑魂動之翼設計，結合全新升級爍黑鯊魚鰭式天線、爍黑車外後視鏡等原廠精品套件，搭配極具運動化的雙色鋁合金輪圈與俐落車身輪廓線延伸至後輪弧，除了巧妙降低視覺重心，也讓整體視覺更添迷人動感。

▲內裝不變，具有基礎的主被動安全防護。

內裝配備依舊，配置 Smart Keyless 免鑰匙感應系統與無線Apple CarPlay連結智慧行動裝置，以絕佳數位用車體驗給予駕駛全方位的便利性；安全部分，配有i-ACTIVSENSE 主動安全科技，如前行煞車輔助系統 (SCBS-F)、盲點偵測系統(BSM)、車道偏移警示系統(LDWS)、倒車顯影及在倒車時能主動偵測暨提醒的後車警示功能(RCTA)。

動力同樣提供1.5升自然進氣搭配6速手自排變速箱，繳出116匹馬力、15.1公斤米扭力，以兼具平均油耗17.9km/L不錯的經濟性。更搭載SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS 車輛動態管理系統和G力導引控制技術，以提升車輛操控反應與行駛穩定性實現平穩流暢的駕馭體驗。