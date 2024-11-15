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Lexus新一代ES改款亮相！搭14吋大螢幕、雙動力　車頭還更帥

▲Lexus ES廣州車展改款亮相。（圖／翻攝自Lexus）

▲Lexus新改款ES豪華房車於廣州車展亮相，該車在大陸市場累積銷售已突破100萬輛。（圖／翻攝自Lexus，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

新一代Lexus ES於廣州車展亮相！這款豪華房車自2018年上市、2021年小改款，如今再次迎來改款更新。Lexus ES在大陸相當受歡迎，迄今已累積銷售突破100萬輛。

新ES車頭與RX休旅看齊，換上新的水箱護罩，透過水平排列造型讓視覺更立體動感。矩陣式LED頭燈以雙L造型更新，尾燈部分也有雙L圖案排列、並具有橫貫式燈條、後行李廂鴨尾擾流等設計。

▲Lexus ES廣州車展改款亮相。（圖／翻攝自Lexus）

▲Lexus ES廣州車展改款亮相。（圖／翻攝自Lexus）

▲Lexus ES廣州車展改款亮相。（圖／翻攝自Lexus）

▲新ES的紡錘式水箱護罩改以水平排列，視覺更加立體。

陸規ES座艙也升級14吋中控螢幕、優化語音控制系統，並換上新款排檔桿、配備Mark Levinson頂級音響系統，此番也減少實體按鍵以符合當地年輕買家喜好。另外還提供雪夜白、丹砂雪夜雙色內裝選擇，並配備半苯胺真皮座椅、大面積電動天窗等，維持一貫豪華質感。

▲Lexus ES廣州車展改款亮相。（圖／翻攝自Lexus）

▲Lexus ES廣州車展改款亮相。（圖／翻攝自Lexus）

▲Lexus ES廣州車展改款亮相。（圖／翻攝自Lexus）

▲座艙升級14吋大螢幕、減少實體按鍵，同時也優化語音控制系統，提供雙色內裝選擇。

編成上，大陸Lexus ES維持ES200、ES300h 2車型，入門ES200採2.0升自然進氣引擎、Direct Shift CVT變速箱，具有173匹馬力／21公斤米扭力；而ES300h則是採用2.5升THS II第5代油電系統，具有綜效225匹馬力。

▲Lexus ES廣州車展改款亮相。（圖／翻攝自Lexus）

▲Lexus ES廣州車展改款亮相。（圖／翻攝自Lexus）

▲Lexus ES廣州車展改款亮相。（圖／翻攝自Lexus）

▲大陸Lexus ES共有ES200、ES300h 2車型，後者採2.5升THS II第5代油電系統，綜效馬力225匹。

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