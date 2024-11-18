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「LEXUS電動RZ休旅」北美大降價！入手比TOYOTA bZ4X還便宜

▲LEXUS RZ休旅於北美大降價，降幅比台灣更有感！（圖／翻攝自LEXUS）

▲LEXUS RZ休旅於北美大降價，降幅比台灣更有感！（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

台灣、北美近期都針對LEXUS RZ電動休旅作降價促銷，其中台灣降幅達49萬，不過北美折扣更有感，北美針對新年式RZ推出更親民的入門款，甚至比TOYOTA bZ4X還便宜引起不少話題！

▲LEXUS RZ休旅於北美大降價，降幅比台灣更有感！（圖／翻攝自LEXUS）

▲LEXUS RZ與TOYOTA bZ4X互為雙生車，北美此回降價相當有感。

相較於台灣單1的RZ 450e動力，北美另還有更入門的RZ 300e車型，此次新年式北美針對RZ 300e推出全新入門款，入手門檻相較過去少了11,200美金來到43,975美金（折合新台幣142萬），而作為雙生車的TOYOTA bZ4X售價為44,465美金（折合新台幣144萬），LEXUS比TOYOTA還便宜引起不少熱議。

▲LEXUS RZ休旅於北美大降價，降幅比台灣更有感！（圖／翻攝自LEXUS）

▲RZ 300e、450e於北美均推出更親民的入門款。

北美原廠也針對高規的RZ 450e推出入門款車型，售價為48,675美金，折合新台幣158萬，不同於450e的雙馬達四驅，300e採單馬達前驅配置，採同樣的71.4kWh鋰離電池組，輸出為204匹馬力、27.1公斤米扭力，續航力來到599km，作為參考，450e輸出313匹馬力、44.4公斤米扭力，534km續航力。

台灣市場上，11月初同樣針對RZ進行降價促銷，新增230萬旗艦版車型，較先前一般版的279萬有感下修49萬，而且從內到外還享有多項配備升級，另外交車再送2萬元充電金。

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