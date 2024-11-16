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「TOYOTA全新跑旅」挑戰百萬有找！尺碼略大RAV4　搭載最新自動駕駛

▲TOYOTA bZ3C於廣州車展亮相！預計明年上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA bZ3C於廣州車展亮相！預計明年上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

大陸一汽豐田於本屆廣州車展帶來全新的TOYOTA bZ3C全新跑旅，而廣汽豐田則有bZ3X 7人座電動車，全新的bZ3C不僅外型出眾，尺碼甚至比油車RAV4略大一些，大陸預計於明年上市開賣！

▲TOYOTA bZ3C於廣州車展亮相！預計明年上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA bZ3C於廣州車展亮相！預計明年上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲一汽、廣汽豐田分別握有bZ3C、bZ3X，將開出新台幣百萬有找售價。

TOYOTA bZ3C、bZ3X兩款全新電動休旅都預計明年上市，而bZ3X預售低於人民幣20萬，折合新台幣約90萬，而bZ3C售價初估也有望落在新台幣百萬以下。作為跑旅登場的bZ3C，尺碼4,780x1,866x1,510mm、軸距2,880mm，比台灣熟悉的RAV4略大一些，外型相當前衛高科技，車頭來自與Prius、Camry相仿設計。

▲TOYOTA bZ3C於廣州車展亮相！預計明年上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新車具備更先進超過L2等級的輔助駕駛。

bZ3C與Momenta合作，搭載最新TOYOTA Pilot高階自動駕駛，整車配有33組感知雷達傳感器，提供超過30項智慧駕駛、安全輔助等功能，能實現自動停車、ACC、車道維持、自動跟車等更先進的L2等級以上的自動駕駛。

TOYOTA bZ3C訴求低風阻表現，車門都採用隱藏式手把，動力目前尚無太多資訊，僅知採與比亞迪合作技術，搭載磷酸鐵鋰電池，動力約有270匹馬力左右，外觀配有18、20吋可選，車內則搭載搶眼的15.6吋大螢幕、全景天窗等。

bZ3C、bZ3X兩款都已在台灣悄悄完成註冊，不過台灣和泰日前已表示，這2款電動休旅還無進一步導入規劃。

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關鍵字：TOYOTAbZ4X電動車休旅車跨界充電TeslabZ3Crown比亞迪bZ3C

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