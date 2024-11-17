BMW「新世代iX3電動休旅」專利圖曝！最新科技、雙動力明年登場

▲BMW在去年發表Vision Neue Klasse X概念車，將是iX3 Neue Klasse電動休旅的預覽，而專利圖照片也顯示量產與概念相差不多。（圖／翻攝自BMW）



記者林鼎智／綜合報導

繼BMW i3 Neue Klasse首度測試曝光後（報導請點此），緊接而來的iX3 Neue Klasse電動休旅也流出量產專利圖，屆時iX3 Neue Klasse將與燃油版X3區分開來、甚至不排除比i3 Neue Klasse更早上市，有望在明年就會開賣。

從專利圖可見，量產車與2023年BMW Vision Neue Klasse X概念車很相像，不過取消了概念車的數位後視鏡，改採傳統後視鏡、隱藏式把手等，同時輪圈尺寸、全景玻璃車頂面積也縮小。

▲iX3 Neue Klasse專利圖可看到造型相差不大，但取消數位後視鏡，改採傳統後視鏡、隱藏式車門把手。（圖／翻攝自Carscoops）



新iX3 Neue Klasse將採最新數位座艙設計，包括梯形中控螢幕、橫跨前擋風玻璃的BMW Panoramic Vision投影功能，另外也會有更多深色內裝鋪陳、傳統方向盤及永續材質等鋪陳。

動力上，iX3 Neue Klasse將與房車版i3 Neue Klasse共用，在800V平台下提供單馬達、雙馬達選擇，最大馬力將自300匹-600匹左右，並都具有V2L外接供電、V2H外供家用電力等功能。

▲BMW iX3 Neue Klasse為800V架構，具有V2L外接供電、V2H對住家供電等功能，圖為Vision Neue Klasse X概念車 。（圖／翻攝自BMW）