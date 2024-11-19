三菱「全新跨界休旅」明年見！1.6升油電挑戰TOYOTA神車

▲三菱2款全新休旅蓄勢待發，明年1.6升油電跨界當先發！（預想圖／翻攝自《kolesa.ru》）

記者徐煜展／綜合報導

三菱卯起來衝刺新能源作品，預告明年開始將有2款全新休旅陸續問世，其中1款還有成為品款首款電動車，而作為明年開路前鋒的跨界休旅，將搭載1.6升油電鎖定TOYOTA Corolla Cross、HONDA HR-V而來！

▲三菱明年將推油電休旅，該車預計來自雷諾Symbioz。（圖／翻攝自雷諾）

三菱全新2款休旅計劃，共有油電、全電動車2種，安排在明年、後年問世，展現進軍新能源市場的野心，而作為明年的第1款全新作品，近來海外有消息表示，該車是來自雷諾的Symbioz跨界休旅，以集團聯盟合作前提，借給三菱於歐洲貼牌販售。

▲三菱全新油電休旅鎖定TOYOTA Corolla Cross、HONDA HR-V級距。

雷諾Symbioz車長4.4米左右，鎖定競爭激烈的跨界休旅戰場，其搭載1.6升油電引擎，採1.2kWh 的電池組，綜效馬力來到145匹，外型、內裝、平台甚至動力組合均會與三菱的全新休旅相關。

而另外1款則為全電動車代表，預計於2026年問世，該車同樣預計與雷諾有緊密關係，與Scenic E-Tech電動休旅共享技術，Scenic E-Tech尺碼4,470x1,864x1,571mm，共有60、87kWh兩種電池容量規格，最大續航力來到610公里。