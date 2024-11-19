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新一代「Nissan旗艦7人座休旅」北美上市！折合新台幣183萬

▲大改款Nissan豪華休旅上市！換上V6新引擎。（圖／翻攝自Nissan）

▲大改款Nissan豪華休旅上市！換上V6新引擎。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

於今年9月北美發表的新一代Nissan Armada，近來已公布詳細的車型售價，相較過去大改款Armada入手門檻沒漲價，且還帶來更有誠意的外觀、內裝升級，折合新台幣183萬！

▲大改款Nissan豪華休旅上市！換上V6新引擎。（圖／翻攝自Nissan）

▲新一代Nissan Armada於北美近乎凍漲，給人頗有誠意的改款更新。

全新世代的Nissan Armada與Infiniti QX80系出同源，堪稱Nissan家族旗艦豪華代表作，在新一代車型上外觀、內裝改頭換面，仍維持56,520美金入手價，折合新台幣183萬，其他車型價格上漲幅度也不多，頂規來到71,590美金，折合新台幣232萬。

▲大改款Nissan豪華休旅上市！換上V6新引擎。（圖／翻攝自Nissan）

▲新車換裝QX80的動力系統。

全新世代Nissan Armada捨棄過去V8動力，改搭與Infiniti QX80相同的3.5升V6引擎，搭載9速自排變速箱與四驅系統，來到456匹馬力，71.3公斤米扭力，並具有8,500磅的拖曳能力。Armada擁有33.9度接近角、25.3度通過角和24.3度離去角強悍的越野能力。

▲大改款Nissan豪華休旅上市！換上V6新引擎。（圖／翻攝自Nissan）

▲大改款Nissan豪華休旅上市！換上V6新引擎。（圖／翻攝自Nissan）

▲內裝不僅更豪華，更具備舒適討喜的大空間。

內裝一掃過去老態，採用科技感十足的數位座艙，提供12.3吋螢幕與12.3吋數位儀錶，部分車型還能升級到14.3吋螢幕，並具備氣壓懸吊、Pro Pilot輔助駕駛等豐富配備，加上Armada擅長的3排大空間，最多可容納8人座配置，新一代Armada不僅好料盡上，車內空間更大更舒適。

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關鍵字：NissanX-TrailSUV跨界休旅Armada越野7人座

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