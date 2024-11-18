184.9萬！福斯「大改款Amarok皮卡」上市　單車型241匹V6動力　

▲福斯商旅全新第2代Amarok皮卡上市，採單一車型販售，搭載3.0升V6動力，售價為184.9萬。（圖／記者林鼎智攝，以下同）



記者林鼎智／新北報導

台灣福斯商旅今（18）日發表新一代德智性能皮卡Amarok，採單一Amarok PanAmericana高階越野車型，也是目前市場上少數搭載3.0升V6柴油渦輪動力車款，售價為184.9萬。

福斯商旅Amarok PanAmericana：184.9萬

全新第2代Amarok外觀採用X字樣設計語彙，並具有IQ.Light矩陣式LED頭燈、消光灰防刮塑料、登車踏板、高強度車頂行李架等，其中車頂行李架可在移動中負載85公斤、靜止駐車時達350公斤，充滿實用性與粗獷風格。

▲新Amarok外觀具有X字樣設計、首度導入IQ.Light矩陣式LED頭燈，輪胎規格為255／65 R18。



後車斗方面，則具有2.36平方公尺空間、離地高度為900mm，可輕鬆放入標準歐規棧板（1200x800mm）， 最大負載達1,020公斤；同時下開式後尾門無落差、並具有平整化、耐磨設計，加上可中控上鎖後尾門，具有更出色的防盜效果。

▲Amarok具有2.36平方公尺的後車斗，離地高度為900mm，最大負載達1,020公斤。



新Amarok座艙採黑／褐雙色內裝，配備12.3吋數位化儀表、12吋直立式中控螢幕，可支援中文語音聲控、無線Apple Carplay／Android Auto功能等，並標配Harman Kardon音響（全車8支揚聲器），同時也首度搭載22項先進智駕輔助系統，具有Level 2功能、全車標配9氣囊。

▲Amarok座艙採黑／褐雙色內裝，配備12.3吋數位化儀表、12吋直立式中控螢幕、Harman Kardon音響（全車8支揚聲器）。



動力上，福斯商旅導入的單一Amarok PanAmericana搭載3.0升V6柴油渦輪引擎、電子線傳10速手自排變速箱、4Motion智慧4驅系統，具有最大馬力241匹／61公斤米扭力，另外也配備電子式後差速鎖定，其中4Motion也提供2H、4H、4L、4A等模式，並提供6種動態模式。

全新Amarok即日起將進駐全台福斯商旅展間，並可透過My eVanLife App線上預購下單，全車享有5年不限里程保固。

▲動力採3.0升V6柴油渦輪引擎、10速手自排變速箱，最大馬力241匹／61公斤米扭力。