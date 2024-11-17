奧迪「新長軸房車」登場！近3米軸距後座空間大　大陸市場獨享

▲大陸一汽奧迪於廣州車展推出A5 L長軸房車，該車取代原本的A4 L，並且是專屬大陸市場的產品。（圖／翻攝自Audi，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

大陸一汽奧迪（Audi）於廣州車展推出A5 L長軸房車，該車將取代原本的A4 L，並且是專屬大陸市場才有的車款，也是第一款搭載PPC平台（Premium Platform Combustion）的產品，以滿足當地喜愛房車、長軸的消費者需求。

一汽奧迪A5 L車長4,902mm、軸距加長至2,965mm，相較同級產品增添73mm，並且主要增加在後座部分，讓後座腿部空間更加寬敞。雖然A5 L與一般A5具有相同設計，但明顯有更長的車尾，因此也放棄了任何掀背設計的考量。一汽奧迪也保留Matrix矩陣式LED頭燈、OLED尾燈配備，並在水箱護罩處增添可發光飾條、車尾紅色4環Logo等。

▲A5 L車長4米9、軸距逼近3米，並具有Matrix矩陣式LED頭燈、OLED尾燈，車尾4環Logo也以紅色處理。



座艙方面，A5 L預料將採11.9吋數位儀表、14.5吋中控螢幕與10.9吋副駕螢幕配置，並換上特定的資訊娛樂系統。動力編成雖然尚未公布，但一汽奧迪預料將採EA888 evo5 2.0升4缸汽油渦輪引擎+48V輕油電系統，至於輸出數據、售價則尚未公布。

▲動力預料將搭載EA888 evo5 2.0升4缸汽油渦輪引擎+48V輕油電系統，確切性能、售價尚未公布。